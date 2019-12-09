"Жизнь продолжается": Сын Ротару прокомментировал теплый прием певицы на "Песне года"

«Руслан Евдокименко, сын Софии Ротару: Да нет никаких документов, что София Михайловна давала деньги на войну в Донбассе».

Так называлось мое интервью, которое было опубликовано на сайте kp.ru незадолго до приезда народной артистки СССР в Москву, на фестиваль «Песня года».

В субботу, 7 декабря, такое выступление состоялось и прошло с аншлагом.

Пока Руслан, сопровождавший Софию Михайловну, находился в Москве, мне не удалось с ним связаться. (А сама певица интервью не даёт.)

И тогда я послал известному продюсеру смс и ссылку на публикацию, которая у нас появилась... Так вот и сложилось смс-интервью, которое мы решили опубликовать с некоторыми сокращениями. Хоть оно и короткое, но, по-моему, довольно выразительное...

- ...Руслан! Это - речь о ссылке - публикация из нашей «Комсомольской правды». Я Вас поздравляю! Могу задать пару - тройку вопросов? Заранее Вам благодарен. Когда можно позвонить?

- Спасибо, но больше без вопросов! (то есть, вопросов больше не надо. - А.Г.) Жизнь продолжается.

Затем последовала ещё одна реплика от Руслана:

- Удачи Вам!

Из чего следовало: разговор закончен. Ну, в смысле - переписка.

Но я все же решил задать еще вопрос:

- Руслан, как Вам аншлаг?

Сын Ротару - вместо ответа - повторил (скопировал) свои предыдущие слова, - про то, что вопросов больше не надо, про жизнь и про удачу.

Пора было смс-диалог заканчивать...

- Всего доброго, - написал я, - Софии Михайловне и Вам.

- Благодарю! - отозвался сын Ротару.

Как видите, слова: «Жизнь продолжается» в этом необычном смс-интервью, похоже, неслучайно «повторяются под копирку».

Как, впрочем, и «знаки улыбки» в конце фразы.

Выходит, гости с Украины и правда переживали - как их встретят в Москве?.. Ведь скандал в российских СМИ, разразившийся в конце октября - вплоть до призывов некоторых политиков типа: "Встретим Ротару пустым залом" - был нешуточным. К счастью, обошлось без глупостей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

72-летняя София Ротару произвела фурор на "Песне года"

София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа. Зрители, истосковавшиеся по своей любимице, устроили ей настоящий королевский прием. Они искупали звезду в овациях, а к ногам артистки бросили если не миллион алых роз, то уж точно десятки букетов (подробности)