"Жизнь продолжается": Сын Ротару прокомментировал теплый прием певицы на "Песне года"
«Руслан Евдокименко, сын Софии Ротару: Да нет никаких документов, что София Михайловна давала деньги на войну в Донбассе».
Так называлось мое интервью, которое было опубликовано на сайте kp.ru незадолго до приезда народной артистки СССР в Москву, на фестиваль «Песня года».
В субботу, 7 декабря, такое выступление состоялось и прошло с аншлагом.
Пока Руслан, сопровождавший Софию Михайловну, находился в Москве, мне не удалось с ним связаться. (А сама певица интервью не даёт.)
И тогда я послал известному продюсеру смс и ссылку на публикацию, которая у нас появилась... Так вот и сложилось смс-интервью, которое мы решили опубликовать с некоторыми сокращениями. Хоть оно и короткое, но, по-моему, довольно выразительное...
- ...Руслан! Это - речь о ссылке - публикация из нашей «Комсомольской правды». Я Вас поздравляю! Могу задать пару - тройку вопросов? Заранее Вам благодарен. Когда можно позвонить?
- Спасибо, но больше без вопросов! (то есть, вопросов больше не надо. - А.Г.) Жизнь продолжается.
Затем последовала ещё одна реплика от Руслана:
- Удачи Вам!
Из чего следовало: разговор закончен. Ну, в смысле - переписка.
Но я все же решил задать еще вопрос:
- Руслан, как Вам аншлаг?
Сын Ротару - вместо ответа - повторил (скопировал) свои предыдущие слова, - про то, что вопросов больше не надо, про жизнь и про удачу.
Пора было смс-диалог заканчивать...
- Всего доброго, - написал я, - Софии Михайловне и Вам.
- Благодарю! - отозвался сын Ротару.
Как видите, слова: «Жизнь продолжается» в этом необычном смс-интервью, похоже, неслучайно «повторяются под копирку».
Как, впрочем, и «знаки улыбки» в конце фразы.
Выходит, гости с Украины и правда переживали - как их встретят в Москве?.. Ведь скандал в российских СМИ, разразившийся в конце октября - вплоть до призывов некоторых политиков типа: "Встретим Ротару пустым залом" - был нешуточным. К счастью, обошлось без глупостей...
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ИСТОЧНИК KP.RU