"У меня нет сестры!": родной брат отрекся от Жанны Агузаровой

Жанна Агузарова всегда вела обособленный образ жизни. У нее нет ни мужа, ни детей. Поговаривают, что исполнительница хита "Желтые ботинки" может неделями не выходить из дома, если у нее нет гастролей и концертов. Кроме того, звонкоголосая "марсианка" не общается даже со своими самыми близкими родственниками.

Жанна Агузарова родом из Тюмени. Там живет ее мама, а также 45-летний младший брат Дмитрий Рыскаль. Он появился на свет, когда будущей звезде было 13. У Жанны и Дмитрия - разные отцы.

При этом Дмитрий всячески скрывает кровные узы с 57-летней певицей. На вопрос светских хроникеров о звездной родственнице он резко отвечает: "У меня нет сестер!".

Почему Рыскаль отрекся от Жанны, не известно. "Дмитрий - самодостаточный семейный мужчина. Он не нуждается в помощи старшей сестры в отличие от разных дальних родственников, которым только и подавай легких денег от известной родни", - цитирует "СтарХит" приятельницу Дмитрия.

Отметим, у Жанны Агузаровой сложились непростые отношения и с мамой Людмилой Ивановной. С ней звезда не виделась долгие годы. "Она не разговаривает о знаменитой наследнице. Даже дверь редко кому открывает. Жанна ни разу не приезжала в гости", - поведали соседи женщины.

Возможно, артистка не хочет возвращаться на малую родину, потому что с ней связаны плохие воспоминания. Второй муж мамы - отец Дмитрия Рыскаля - невзлюбил падчерицу и частенько бил девочку. Когда он умер, исполнительница не появилась на его похоронах. Видимо, обида по сей день гложит знаменитость, раз она даже с мамой не общается. "Сейчас ее маме 81 год. Жанна как уехала из дома поступать в Москву, так и не общается. Она ни с кем не разговаривает", - заключила двоюродная сестра Агузаровой по имени Зарема.