"Я сказала «Да»!": певица МакSим выходит замуж

В жизни Марины Максимовой, известной как певица МакSим, наступила белая полоса. 36-летняя звезда в последнее время много натерпелась, но теперь все горести остались позади. Знаменитость выходит замуж.

Певица МакSим поделилась с поклонниками радостной новостью. Она, наконец, обрела женское счастье. В блоге исполнительница опубликовала фотографию, на которой демонстрирует помолвочное кольцо с бриллиантами. "Я сказала Да!", - подписала кадр Марина Максимова.

Певица Максим показала помолвочное кольцо.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На фото засветилась и рука избранника звезды. Личность счастливого жениха певица пока держит в тайне.

maksimartist "Я сказала да!"

Артистка уже была замужем. В октябре 2008 года она связала себя узами брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. В марте 2009-го родила ему дочь. Девочку назвали Александрой. Но через два года супруги развелись.

От следующих отношений МакSим родила дочь Машу. Она появилась на свет осенью 2014-го. Отец малышки Андрей Петров не стал жениться на певице. Он ушел от нее незадолго до родов. А потом и вовсе женился на 21-летней дочери миллионера и студентке МГУ Елизавете Брыксиной.

Для Марины, которая узнала о свадьбе от своего окружения, это был страшный удар. Но она нашла в себе силы жить дальше. "Она очень тяжело переживала измену. Страшно ревновала, не спала ночами, плакала в подушку, но боль держала внутри. Конечно, она его любила. Никогда она не сказала про него ни одного дурного слова... Марина мечтала о полноценной семье", - делилась ее подруга.