2019-12-10T18:40:13+03:00
Общество

Сколько у Лужкова было кепок

Наш обозреватель пытался провести «инвентаризацию», но - сбился со счета
Александр ГАМОВ@gamov1
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Лужков считал этот головной убор самым удобнымЛужков считал этот головной убор самым удобнымФото: Рамиль ГАЛИ
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10 декабря ушел из жизни Юрий Лужков - экс-мэр Москвы.Этого политика и государственного деятеля узнавали не только по делам, но и по головному убору, который он неизменно носил. Кепки Юрий Михайлович носил всю жизнь, едва ли не с детства. (Кто не знает - родился будущий мэр 21 сентября 1936-го в Москве, в семье рабочего-плотника. Предки по отцу жили в уже несуществующей сегодня деревне Лужково в Тверской губернии.)

Лужков считал этот головной убор самым удобным (по крайней мере, для мужика) - нахлобучив на голову кепку, можно было и на стройку поехать, и в Кремль на прием пойти, и в Лондон полететь.

Сколько у него осталось кепок? По подсчетам помощников, десятка четыре. На мой журналистский взгляд - гораздо больше. Хотя сам «законодатель кепочной моды» (а Лужков таковым и был, ему даже кличку присвоили - Кепка) - считал: их у него - «неограниченное количество», он сам мне об этом говорил.

А кепки носил разные: из простой ткани, из дорогой кожи... Были и типа «блин», и - с клиньями, которые Юрий Михайлович называл по-своему: «сектор мечты», «сектор меда», «сектор любви и секса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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