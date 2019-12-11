А почему не ехать-то на Олимпиаду? Просто так отдать свои медали - это не патриотизм

Российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. «Они патриоты!», - прокомментировал министр спорта Павел Колобков. А почему не ехать-то? В чем патриотизм?

Ну хорошо, не услышат гимн России в Токио при победе нашей Марии Ласицкене, в девичестве Кучиной. Не увидят наш флаг в Японии, если наши девчонки вынесут всех в гандбольном турнире. Так это проблемы японцев. Мы же все равно знаем, что это Маша Кучина из поселка Прохладный Кабардино-Балкарии, между прочим старший лейтенант российской армии. А это Аня Вяхирева, которая родилась в Волгограде, а выросла в Тольятти. И так по каждому, кто будет сражаться и выигрывать…

Кто-то из нас не считал за своих в Пхенчхане-2018 Медведеву, Загитову, Большунова или нашу хоккейную сборную? Кто-то из нас перепутал их с какими-то другими странами? Так что вы выигрывайте не для тех, кто вас будет смотреть там, в Токио. Вы выигрывайте для нас, тех, кто останется болеть за вас здесь. Мы же знаем, кто вы и откуда. И кто вас сделал чемпионами.

А вот знать, что способен выиграть, и не поехать - это в чем-то и сдаться. Вот берем ту же боксерскую федерацию. Там чемпионов и призеров мира – чуть ли не половина сборной. Там претенденты на олимпийские награды – чуть ли не вся команда. И вот не едут наши боксеры. Кому тогда достаются те медали, что они могли бы завоевать? Конкурентам? Без боя? За просто так?

Просто взять и не поехать на Олимпиаду – это не патриотизм. Биться до конца и не сдаваться, даже если весь мир во главе с ВАДА против тебя, - вот что достойно уважения.