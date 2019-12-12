Российские боксеры отказываются становиться для ВАДА мальчиками для битья

Боксеры российской сборной отказались ехать на Олимпиаду без национального флага. Люди, для которых понятие «бой» - из их повседневной жизни, стратегию понимают хорошо. Точно лучше многих. Кто все время отступает, того в конце концов загоняют на канаты, а там уже методично добивают.

История с запретом WADA российским спортсменам четыре года участвовать международных соревнованиях, включая олимпиады, очерчивает для России если не ринг, то довольно небольшое пространство для маневра, за которым действительно будут просто добивать. Отступать собственно уже некуда.

Спортивные чиновники, кажется, вполне готовы повторить позор, который мы всей страной пережили во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, только в несоизмеримо больших масштабах. Спортивные ассоциации пока что только США и Великобритании уже заявили о том, что они будут всеми возможными средствами бойкотировать российских спортсменов, даже если они будут выступать под нейтральным флагом. Нет ни малейших сомнений, что американцы и англичане получат широкую поддержку своих политических союзников. То есть национальное унижение будет долгим и разнообразным.

Можно до бесконечности повторять мантру про то, что спортсмены не виноваты и готовятся к олимпийским играм всю жизнь, но не надо обманывать самих себя. Государство прямо и косвенно оплачивает их подготовку не для того, чтобы им было, чем себя занять по жизни. А именно для того, чтобы они защищали на международных соревнованиях национальный флаг.

Геополитика в области спорта – это не частное спонсорство. Это не личное хобби чиновника, принимающего решение. Это даже не решение инвестора, который покупает футбольный клуб как вложение в области спортивного энтертеймента.

У государства в большом спорте единственная задача - влиять на общественное мнение в стране и в мире, формируя образ страны, которая умеет бороться и побеждать.

А бесконечно соглашаться на нейтральный флаг – это образ России, которую можно безнаказанно колотить до бесконечности. Лично мне он не нравится.

КСТАТИ

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Почему нам не нужна олимпиада и как России помог комитет WADA?.

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Андрей ВДОВИН

Российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. «Они патриоты!», - прокомментировал министр спорта Павел Колобков. А почему не ехать-то? В чем патриотизм? (подробности)