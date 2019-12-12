2019-12-12T12:30:12+03:00
Общество

"Отпели в том храме, который он восстановил": В Москве завершилась панихида по Юрию Лужкову

С бывшим мэром пришли проститься его коллеги и друзья
Александр ГАМОВ@gamov1
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С бывшим мэром пришли проститься его коллеги и друзьяС бывшим мэром пришли проститься его коллеги и друзьяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывший градоначальник Москвы Юрий Михайлович Лужков (он возглавлял столицу в течение 18 лет) скончался 10 декабря на 84-м году жизни. Проходил обследование в Мюнхене. Именно там у него остановилось сердце. 12 декабря прошла церемония отпевания в Храме Христа Спасителя.

- Панихида абсолютно открытая. Движение на улице Волхонке не перекрыто. И спокойно через главный вход люди проходят с цветами, с венками. Нормальный режим. Юрий Михайлович был святой человек. И люди светлые приходят сюда. И не только ВИПы. Я уже с некоторыми пообщался. Его друг, глава АФК «Система» Владимир Евтушенков сказал мне, что Юрий Михайлович пережил три инфаркта за свою жизнь. Он все время работал, поэтому дожил до таких лет и был бодр. На панихиде много соратников Юрия Михайловича, родственников. Поговорил с Германом Грефом. Все помнят родственника Шукшина, который был охранником, - сообщил корреспондент "КП" Александр Гамов.

- Из старой команды московского правительства тоже много людей пришло?

- Да, я не всех, конечно, знаю. Вот фотомастер Юрий Феклистов здесь, который часто снимал Лужкова.

Ю. Феклистов:

- Я попрощался с Юрием Михайловичем. Гроб закрытый. Гости сидят. Но так быстро мимо гроба все проходят. Я увидел, что пришел Константин Львович Эрнст. Сергей Красавченко, который заведовал культурой у Бориса Николаевича Ельцина. Лужков лежит в том храме, который он восстановил. Как бы памятник себе он поставил.

- Ожидается ли прибытие президента и премьера?

- Ожидать можно всего сегодня. Потому что человеком Лужков был неординарный, любимый многими москвичами.

На Новодевичьем кладбище идет подготовка к похоронам Юрия Лужкова.Пока в Храме Христа Спасителя проходит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, на Новодевичьем кладбище завершается подготовка к похоронам. «Комсомолка» уже сообщала, что место наполним из старейших и элитных кладбищ Москвы семье Лужкова выделила мэрияАлександр РОГОЗА

ИСТОЧНИК KP.RU

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