2019-12-12T17:11:23+03:00
Общество

«В голодные годы нас спасли «лужковские» надбавки»: Проститься с бывшим мэром на Новодевичье кладбище пришли несколько сотен москвичей

Юрия Лужкова похоронили под гимн России и залпы почетного караула
Семен ЕЛЕНИН
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Столпотворение у свежей могилы бывшего мэра продолжается недолгоСтолпотворение у свежей могилы бывшего мэра продолжается недолгоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Горожане - в основном пожилые женщины - начали прибывать на Новодевичье еще к 10-11 часам утра. Просто не знали точного времени погребения. Пока совсем немного, не больше десятка человек.

Тем временем работники ГБУ «Ритуал» завершали подготовку могилы, вырытой накануне. Место - на пятом участке. Рядом покоится певица Людмила Зыкина, чуть дальше - легендарный Юрий Никулин, наискосок - бывший премьер Евгений Примаков и первый президент России Борис Ельцин.

Несколько участков кладбища перекрыли временными заграждениями. Договорились, что сначала пройдет официальная церемония прощания, а уж потом к могиле бывшего градоначальника пустят обычных горожан.

Работники ГБУ «Ритуал» завершали подготовку могилы, вырытой накануне Фото: Александр РОГОЗА

Работники ГБУ «Ритуал» завершали подготовку могилы, вырытой наканунеФото: Александр РОГОЗА

У каждого из пришедших на похороны - своя история.

- Я сегодня пришла дань уважения отдать, - говорит 73-летняя Валентина Вурылина. - Про Лужкова разное говорят. Но лично я никогда не забуду: накрылся завод «Колибр», где я работала, я вышла на пенсию, она была очень маленькая и нашу семью буквально спасли «лужковские надбавки». Я б с мужем пришла. Да он у меня инвалид, уже не ходит.

Бывшего мэра хоронили с воинскими почестями, как заслуженного государственного деятеля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшего мэра хоронили с воинскими почестями, как заслуженного государственного деятеляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Филалеев (у него в руках большой букет красных гвоздик) рассказывает, что с Лужковым он когда-то вместе работал в химпроме.

- Мы лет пятьдесят были знакомы, - говорит пенсионер. - У нас, химиков, была традиция - раз в год мы собирались и шли к Кремлевской стене, где похоронен наш учитель Леонид Костандов, бывший министр химической промышленности. Лужков по возможности старался приезжать. Последний раз мы с ним виделись в июне этого года. Он всегда очень активный был. Умер неожиданно.

Юрия Лужкова похоронили под гимн России и залпы почетного караула Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрия Лужкова похоронили под гимн России и залпы почетного караулаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Филалеев - о работе с Юрием Лужковым.Александр РОГОЗА

Бывшего мэра хоронили с воинскими почестями, как заслуженного государственного деятеля. Большой военный оркестр, почетный караул. Впереди солдат с фотографией Лужкова, за ним несут море венков и корзин с цветами. «От Президента Российской Федерации», «От Патриарха»...

За ограждением - двести-триста человек.

Гроб ставят под временным навесом, на стулья рядом садятся родные и близкие друзья. Священники поют тресвятую молитву. Затем закрытый гроб поднимают на руки и укладывают могилу. Военный оркестр играет гимн России, а почетный караул дает из винтовок в воздух три залпа.

Близкие бросают в могилу по кому земли. Затем берутся за лопаты рабочие.

У каждого из пришедших на похороны - своя история Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У каждого из пришедших на похороны - своя историяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда семья удаляется и через «кордон» пускают всех желающих проститься с бывшим мэром, могила очень быстро покрывается цветами - здесь в-основном красные розы и гвоздики. Над ними - временный деревянный крест.

- Человек был, конечно, неоднозначный, - пожимает плечами мужчина в видавшей виды кепке. - И дела тоже всякие были. Но проститься нужно по-человечески.

Столпотворение у свежей могилы бывшего мэра продолжается недолго. Холодает.

Юрия Лужкова похоронили с воинскими почестями.Александр РОГОЗА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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