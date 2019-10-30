"У нас с Никитой появился ребенок": дочь Кончаловского объявила о "пополнении в семье"

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского летом переехала в Санкт-Петербург со своим возлюбленным Никитой, который старше ее на восемь лет. Не так давно молодые люди обручились. Теперь же 18-летняя Мария Кончаловская рассказала о "пополнении" в семье.

"Свершилось чудо. У нас с Никитой появился ребенок", - объявила Мария Кончаловская в блоге и разместила фотографию, на которой позирует с котенком.

Поклонники, конечно же, сразу поняли, что речь идет об этом прекрасном создании. "Я обожаю всех животных, а с кошками у меня вообще есть какая-то невидимая связь. Атмосфера в доме для меня зависит от маленького теплого комочка любви и нежности - кошки. А именно эту породу (сфинкс) мы выбрали потому, что еще в Москве, живя с другой кошечкой, поняли, что у Никиты аллергия на шерсть...", - поделилась дочь Любови Толкалиной с подписчиками.

Она не скрывает, что очень огорчилась, узнав, что у ее жениха такое заболевание. Ведь своей жизни без животных Маша не представляла. Однако сейчас Кончаловская невероятно счастлива. "Единственное, еще не придумали, как эту малышку назвать...", - резюмировала девушка.

welcometomaria Свершилось чудо...

Напомним, Мария Кончаловская и 26-летний Никита Кузьмин встречаются чуть больше года. Однако имя избранника девушка рассекретила недавно. Молодые люди познакомились на Киевском вокзале.

Избранник Марии окончил Финансовую академию в Москве, является сооснователем и руководителем IT-компании. Он также играет в "Что? Где? Когда?". Но самое главное - Никита нашел общий язык с Любовью Толкалиной и Егором Кончаловским. "Мне было немного страшно их знакомить, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из них. Я боялась, что Никите не понравятся мои родители. Мама Никиту очень любит. Папа же сказал, что не может его объективно оценить, ведь он мой папа, я для него всегда маленькая Маша", - делилась Мария с поклонниками.

Кстати, Любовь Толкалина относится к будущему зятю с большой симпатией. "Никита оказался приятным, ответственным молодым человеком, интересным собеседником, рассудительным, предприимчивым, простым, веселым и заботливым. Я со спокойным сердцем отпустила Машу...", - признавалась актриса.

Она рассказала, что отец Маши - Егор Кончаловский - познакомился с избранником дочери в октябре 2018 года на Балу дебютанток. Тогда Никита сопровождал Машу.