Содержит семью: 72-летнюю Софию Ротару уговаривают выступать

София Ротару не так давно произвела настоящий фурор, появившись на "Песне года". Звезда превосходно выглядела. Глядя на артистку, сложно поверить, что ей уже 72 года. Меж тем, знаменитость вынуждена выходить на сцену, так как содержит свою большую семью.

"Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю. София Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату", - рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.

Он отметил, что знаменитость выступает раз в месяц. За год у нее бывает примерно десять выступлений. Cофия Михайловна не так много зарабатывает, как большинство думает.

"Гонорар у нее 50 тысяч евро. Но отнимите от них расходы на коллектив, на запись новых песен, на костюмы. Вы видели, чтобы Ротару вышла в одном и том же костюме? Она и балету новые покупает, сумасшедшая на эту тему", - цитирует Лаврова Собсеседник.Ru.

Концертный директор подчеркивает: София Михайловна - законопослушный человек и с уважением относится к российским законам. Она одна из первых украинских артисток, кто получил патент на работу в России. "Пришла в миграционный центр, стояла в общей очереди с гражданами Узбекистана и других государств, чтобы сдать отпечатки пальцев", - уточнил мужчина.

Кстати, не так давно сайт kp.ru писал о том, что певица всю свою пенсию давно перечисляет девочке из Кривого Рога, страдающей врожденным заболеванием костей. В свое время о ребенке артистке рассказала ее приятельница. София Михайловна решила ей помогать.

Напомним, София Ротару работает на большой сцене больше 50 лет. Десять лет назад она возглавляла список самых успешных в коммерческом плане артистов украинского шоу-бизнеса с доходом $4,76 миллиона в год - по курсу тех лет это 141 миллион рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745735" frameborder="0"></iframe> София Ротару возвращается в Россию.Решение 72-летней певицы выступить на «Песне года» вызвало жаркие споры

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