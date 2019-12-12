2019-12-12T22:06:25+03:00
Общество

Макаревичу Лужков разрешил выступить на Красной площади, а москвичей избавил от неудобных «демисезонных пальто»

Легендарного градоначальника вспоминают популярные спикеры сайта kp.ru
Илья ГАМОВ
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Андрей МакаревичАндрей МакаревичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 12 декабря, Москва простилась с Юрием Лужковым.

«Вопрос дня» в нашем номере в этот день звучал так: «Что бы вы сказали в прощальном слове о Лужкове?» Публикуем некоторые ответы...

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России, президент Императорского православного палестинского общества (ИППО):

- В этот печальный четверг я не мог не заехать в Храм Христа Спасители, где прощались с легендарным мэром. Стоял - и вот о чем думал...

Юрий Лужков - Герой своего времени. И еще два момента, чтобы понять, о чем идет речь. В самое тяжелое время (вспомните 1993-й - 1996-й годы) Москва не только выжила сама, но и удержала страну, ее экономику, социальную сферу...

Юрий Михайлович, нам будет тебя не хватать. Уже не хватает...

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Я был утром в Храме Христа Спасителя.на прощании с Юрием Михайловичем. Он - не просто мэр, а инициатор, вдохновитель и организатор воссоздания Храма Христа Спасителя. Это - символично. Лужков принял Москву не такую уж комфортную и благоустроенную. И он очень много сделал для ее воссоздания, для возвращения ей статуса столицы - не на словах, а - реально, на деле.

Заложил многие программы, которые сегодня реализуются: строительство транспортных магистралей, снос хрущевок, новые скверы и проспекты...

При Лужкове Москва и москвичи, если говорить образно, - вышли из неудобных демисезонных пальто 60-х...

Строительство и реконструкция зданий здравоохранения, - это тоже начато при Лужкове и это все сегодня успешно продолжается.

И ещё плюс - создание новой базы для столичных вузов - все это было сделано при Лужкове.

Помощь пенсионерам.... Всего не перечислить.

Андрей МАКАРЕВИЧ, лидер «Машины времени»:

- Я бы вспомнил, как более четверти века назад мэр Москвы Лужков разрешил нам - в честь 25-летия «Машины» - выступить на Красной площади. Он подписал на сей счет распоряжение. Правда, в предпоследний день перед концертом, но - подписал!.. В то время! Добро не забывается.

Юрия Лужкова похоронили с воинскими почестями.Александр РОГОЗА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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