2019-12-14T16:15:03+03:00
Звезды

Близкие разоткровенничались об Анастасии Заворотнюк

Актриса заезжала на подворья одного из русских монастырей в Иерусалиме
Ольга ЛИБГАРДТ
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Близкие разоткровенничались об Анастасии ЗаворотнюкБлизкие разоткровенничались об Анастасии ЗаворотнюкФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анастасия Заворотнюк до болезни много занималась не только благотворительностью. Как рассказали близкие, звезда сериала "Моя прекрасная няня" - верующий человек. Она знакома с настоятелями многих храмов. Ее также связывает давняя дружба с монахинями и настоятелями монастырей, причем не только в России.

Задолго до болезни Анастасия Заворотнюк посещала Иерусалим с паломнической миссией. Об этом стало известно из сообщения близких актрисы. В 20015 году многодетная мама заезжала на подворья Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. "Молилась, подавала записочки. Помоги и укрепи, Госродь!", - говорится в записи, которая размещена в блоге в поддержку звезды.

Родные Насти в ответ на трогательное сообщение поблагодарили всех сочувствующих: "Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет".

Близкие отметили, что Заворотнюк всегда очень трепетно относится к святым местам. А сейчас, когда она борется с болезнью, для нее особенно ценна такая поддержка.

podderzhka_azavorotnyukpodderzhka_azavorotnyuk
Анастасия очень трепетно относится к святым местам
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"Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма святой Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме!".

Стоит отметить, что такое откровение близких актрисы очень растрогало ее поклонников. Под сообщением пользователи соцсетей оставляют теплые слова в адрес кумира.

Буквально несколько дней назад окружению "прекрасной няни" пришлось в очередной раз опровергать слухи и сплетни, которые с завидной регулярностью циркулируют в прессе. Очередной вброс о здоровье Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, стал громом среди ясного неба. Сплетники утверждают, что актриса якобы передвигается в инвалидной коляске. Мол, она парализована и никогда не восстановится.

"Затишье было недолгим, а жаль... В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе». А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию", - ответили близкие сплетникам. Они в очередной раз подчеркнули, что считают неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк два месяца назад рассказали, что актриса действительно борется с болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Позже появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с дочкой Милой, которую в реабилитационный центр привозит Петр Чернышев. Более того, у "прекрасной няня" снова проснулся аппетит.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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