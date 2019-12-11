"Затишье было недолгим, а жаль": семья Заворотнюк выступила с заявлением после слухов о парализации актрисы

Новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк по-прежнему поступают по крупицам. По слухам, последние месяцы звезда сериала "Моя прекрасная няня проводит в реабилитационном центре и ей стало лучше. Однако злые языки никак не успокоятся и не могут поверить в то, что актриса идет на поправку.

Очередной вброс о здоровье Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, стал громом среди ясного неба. Сплетники утверждают, что актриса якобы передвигается в инвалидной коляске. Мол, она парализована и никогда не восстановится. Близкие артистки довольно быстро реагируют на подобные слухи. Не оставили они их без внимания и на этот раз.

"Затишье было недолгим, а жаль... В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе». А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию", - обратились близкие к поклонникам.

Они отметили, что по-прежнему не планируют давать никаких комментариев в СМИ. Меж тем, пожалуй, впервые за все время, родня не стала опровергать сам факт того, что актриса, по слухам, парализована. Раньше они в каждом комментарии обращали внимание на то, что новые заявления не соответствуют действительности. Но не в этот раз.

podderzhka_azavorotnyuk Затишье было недолгим, а жаль

"При всем уважении к интересующимся считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", - резюмировали близкие.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк два месяца назад рассказали, что актриса действительно борется с болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Однако уточнили: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!".

Позже появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с годовалой дочкой Милой, которую в реабилитационный центр привозит Петр Чернышев. Более того, у "прекрасной няня" снова проснулся аппетит. И хотя за время болезни и лечения Настя сильно набрала вес, сейчас лишние килограммы начинают уходить.