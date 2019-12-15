2019-12-15T01:00:49+03:00
Звезды

«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём

Звезда приехала на фестиваль «Легенды Ретро FM»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приёмФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До недавнего времени у Софии Ротару не было охраны. Певицу всегда сопровождал лишь директор и администратор.

Но на международном фестивале “Легенды Ретро FM” с артисткой были замечены несколько крепких охранников. Видимо, чтобы журналисты не беспокоили украинскую звезду.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От общения с прессой София Михайловна отказалась, не вышла к пресс-волу.

- София Михайловна боится провокационных вопросов, - объясняет «КП» концертный директор Ротару Сергей Лавров.

Репортёры подкараулили артистку около авто после ее блистательного выступления на фестивале, где зал искупал «хуторянку» в овациях.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артистка вышла из стадиона «Мегаспорт» в сопровождении нескольких бодигардов. Однако представителям прессы удалось узнать у Ротару, как ей горячий приём российской публики.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Бесподобно. Я счастлива, как никогда. Спасибо, - ответила 72-летняя София Ротару.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: узнав о возобновлении выступлений Ротару в России, блогеры обвинили артистку в меркантильности. Мол, живет на Украине, приезжает к нам зарабатывать. Однако концертный директор Софии Михайловны Сергей Лавров объяснил, что Ротару бесплатно выступает на телевизионных фестивалях.

Видео с концерта Софии Ротару.Мария РЕМИЗОВА

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На 15-ый юбилейный международный фестиваль «Легенды Ретро FM» по традиции приехали самые яркие звёзды 80-х и 90-х: «Иванушки», Михаил Шуфутинский, Secret Service, Ottawan, Лев Лещенко, Наталия Гулькина, Влад Сташевский, Татьяна Буланова, E-Type и многие другие (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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