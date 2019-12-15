Тутберидзе и тренеры пристыдили Тарасову и Плющенко за нападки на Загитову

Грандиозный скандал разгорается в мире фигурного катания после заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она делает паузу в спортивной карьере и хочет больше времени уделять тренировкам. Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Многие фигуристы и тренеры не смогли сдержать эмоций. В числе таковых оказались Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко. Однако тренерский штаб Этери Тутберидзе не стал молчать и ответил им в жесткой форме.

"Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь", - начали свое обращение в блоге Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

После чего адресовали свои слова непосредственно Татьяне Тарасовой, которая несколькими часами ранее заявила, что Загитова уже не вернется в большой спорт. "Она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка... Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться... Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни Олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали... Конечно, она не вернется", - цитирует Тарасову ТАСС.

teamtutberidze_ Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания...

В ответ на это тренерский штаб Тутберидзе припомнил Татьяне Анатольевне, как та критиковала Загитову: "Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы"

Что касается Евгения Плющенко, то тренерам Загитовой, вероятно, не понравились слова двукратного олимпийского чемпиона о том, что Алина может сменить тренера, который окружит ее вниманием, достойной олимпийской чемпионки: "Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю... Надо двигаться дальше, она мощный спортсмен".

После этих слов тренерский штаб Тутберидзе разразился гневной отповедью в адрес Плющенко: "Вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему... Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах...".

Напомним, 13 декабря в эфире программы "Время" на Первом канале Алина Загитова сообщила, что сильно устала и хочет взять паузу на восстановление и отдых. При этом фигуристка подчеркнула, что не собирается уходить: "Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, потому что буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки".