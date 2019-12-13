2019-12-13T14:35:13+03:00
Звезды

Екатерина Климова и Гела Месхи появились вместе на публике через полгода после развода

Звездные родители пришли поддержать дочь Беллу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Климова и Гела Месхи после развода сумели сохранить хорошие отношения.Екатерина Климова и Гела Месхи после развода сумели сохранить хорошие отношения.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Екатерина Климова и Гела Месхи после развода сумели сохранить хорошие отношения. На днях актеры пришли поддержать свою четырехлетнюю дочь Беллу. Девочка приняла участие в соревнованиях по танцам, которыми занимается с тех пор, как научилась ходить.

Екатерина Климова и Гела Месхи провели вечер в одной компании. Они не могли пропустить важные для их дочери соревнования и разместили в блогах трогательные фотографии и видео с предновогоднего турнира по бальным танцам.

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Любовь...
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Белла исполнила сразу три номера. Она завоевала медаль и получила подарок. Юная танцовщица была немного смущена, но папа с мамой были рядом и подбадривали малышку. Гела трогательно поздравил дочь с победой в конкурсе. Он поцеловал и обнял девочку. "Любовь", - подписал 33-летний артист снимок с дочерью.

Примечательно, что еще в сентябре Гела не смог присутствовать на семейном торжестве, устроенным в честь дня рождения Беллы. В честь именинницы организовали детский праздник в одном из столичных ресторанов.

Напомним, Екатерина Климова и Гела Месхи прожили в официальном браке около четырех лет. Они поженились в 2015-м. В том же году на свет появилась их дочка Белла. Однако в этом году актеры развелись, не раскрыв причины и обстоятельства своего расставания. Все прошло без скандалов и выяснения отношений. Поговаривали, что актриса устала мириться с взрывным характером Гелы. Сам же Месхи называл единственной проблемой в их семейной жизни слишком напряженные рабочие графики.

После развода родителей малышка осталась жить с мамой. А Месхи проводит с дочерью столько времени, сколько пожелает. Кстати, он общается и с детьми Екатерины от предыдущих браков. 41-летняя Климова воспитывает двоих сыновей от отношений с актером Игорем Петренко - 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея. У актрисы также есть 17-летняя дочь от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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