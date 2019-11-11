"Постарел как!": Гела Месхи осунулся после развода с Екатериной Климовой

Бывший муж Екатерины Климовой встревожил своих поклонников. Гела Месхи впервые за полгода разместил в блоге фотографию, которая и стала причиной волнения публики.

Гела Месхи - редкий гость в соцсетях. В блоге 33-актера крайне мало снимков, а уж тем более днем с огнем не сыскать фото в реальной жизни. Однако на днях бывший супруг Екатерины Климовой обновил личную страничку, разместив свежий кадр.

Новая фотография разделила многотысячную армия поклонников звезды на два лагеря. Одни с тревогой в сердце отметили, что Гела заметно сдал. Молодой человек сильно осунулся и постарел. "Выглядит постаревшим", "Мда… уставший какой-то", "Постарел как!", "Очень похудел Гела", - пишут фанаты Месхи.

gela_mesxi Гела Месхи - редкий гость в соцсетях

Другие, напротив, пришли к выводу, что статус завидного холостяка добавил артисту брутальности. Кроме того, фолловеры пытаются приободрить своего кумира: "Не грусти, все будет хорошо", "Мой любимый актер", "Почаще радуйте нас своими работами".

Напомним, о расставании Екатерины Климовой и Гелы Месхи стало известно в начале лета. В конце июля супруги развелись. Однако по сей день звезды не назвали причину разрыва. Что именно стало последней каплей в их отношениях, неизвестно. Поговаривали, что актриса устала мириться с взрывным характером Гелы. Сам же Месхи называл единственной проблемой в их семейной жизни слишком напряженные рабочие графики. У пары растет дочь Белла. В октябре девочке исполнилось четыре года. Для Екатерины малышка стала четвертым ребенком, для Гелы - первенцем.