2019-12-01T23:01:44+03:00
Звезды

"Могут начаться тяжелейшие нарушения": Вера Брежнева подсела на опасные инъекции

37-летняя певица работает на износ
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/ververa/Фото: instagram.com/ververa/
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Коллеги и поклонники переживают за Веру Брежневу. На днях стало известно, что красавица-блонданка оказалась под капельницами. Публика не находит себе места из-за любимицы и советует ей внимательнее относиться к себе.

Вера Брежнева является одной из самых эффектных певиц. Она радует подписчиков пикантными кадрами, украшает собой страницы мужских журналов, а также демонстрирует идеальную фигуру на сцене. Но практически ежедневные перелеты и переезды выдержит не каждый.

Недавно признанная красавица пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она совсем выбилась из сил. "Капельница витаминная, для профилактики и поддержания. Ноябрь, он такой", - сообщила Брежнева в блоге. Удовольствие это не из дешевых. В Москве средняя стоимость составляет почти 6,5 тысячи рублей.

Впрочем, экс-солистка группы "ВИА Гра" заверила, что оно того стоит. "Вы знаете, уже много лет уважающие себя люди поддерживают свое здоровье и витаминными капельницами в том числе. Я забочусь о своем здоровье. Для меня важно быть в форме, учитывая мой график", - заявила она в эфире "Ты не поверишь!".

Меж тем Григорий Лепс не понаслышке знает, что это за модные инъекции. Именно поэтому он советует поостеречься делать подобные процедуры: "Это кратковременная такая вещь. Ее нельзя делать постоянно, не очень полезно".

Специалисты не раз заявляли, что так называемые "волшебные" капельницы таят в себе опасность. "Если пациенту дать очень высокодозный витамин С, то в первые сутки у него будет повышенная эмоциональная активность, он будет полон сил и здоровья. Но потом могут начаться тяжелейшие нарушения. Функция почек может страдать, могут страдать функции всех основных органов и систем", - предупредила диетолог Екатерина Кривцова. По ее словам, такие препараты нужны лишь в том случае, если поставлен диагноз "авитаминоз".

ИСТОЧНИК KP.RU

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