Татьяна Навка назвала настоящую причину ухода Алины Загитовой

Новость о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила карьеру, не обсудил разве что только ленивый. Свое мнение высказывают и обыватели, и профессиональные спортсмены и тренеры. Не осталась в стороне и Татьяна Навка.

Заявление Алины Загитовой о том, что она ставит карьеру на паузу, спровоцировало грандиозный скандал. Вероятно, чтобы снизить градус напряжения, Татьяна Навка решила назвать настоящую причину ухода талантливой спортсменки и не скрывает своей радости от того, что совсем скоро зрители увидят 17-летнюю девушку в ее шоу: "Я безумно счастлива, что Алина оживит наш спектакль своей юностью, талантом, энергией и необыкновенными прыжками!".

Алина Загитова исполняет главную роль в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". Гонорары Алины за выступления держатся в секрете, но, по некоторым данным, за каждый выход на лед в спектакле звезда ее уровня в Европе и США может получать от 10 тыс до 20 тыс долларов.

tatiana_navka Я безумно счастлива, что Алина оживит наш спектакль своей юностью, талантом, энергией и необыкновенными прыжками!

Навка отметила, что восхищается решением олимпийской чемпионки поставить карьеру на паузу. "Алина сделала заявление, что пропустит этот сезон. Знаете, я восхищена, насколько рационально, мудро и здраво мыслит эта юная девушка! На сегодняшний день Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы. К своему юному возрасту она уже лучшая фигуристка мира!", - напомнила Татьяна.

А потом назвала причину такого поступка Загитовой. Дело в том, что в этом году девушке предстоит сдавать ЕГЭ и готовиться к поступлению в вуз. Навка уверена, что паузу в карьере подопечная Этери Тутберидзе использует с максимальной пользой.

"Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой таймаут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. А в нашей совместной работе она наберет много в актерском и творческом плане. Надеюсь, нет, даже уверена, что почерпнет новые идеи и вдохновение для своих будущих выступлений!", - резюмировала Татьяна Навка.

Напомним, 13 декабря в эфире программы "Время" на Первом канале Алина Загитова сообщила, что устала и хочет взять паузу в карьере. При этом фигуристка подчеркнула, что не собирается уходить: "Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться. Буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки".

Сенсационное интервью Алины Загитовой.Сенсационное признание Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка в нашей студии со словами, которые поразят поклонников фигурного катания в самое сердце.

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