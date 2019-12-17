Родня Анастасии Заворотнюк показала преследующих ее мужчин

Родственники Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время борется с тяжелым недугом, крайне редко делают публичные заявления. Исключением является реакция близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" на слухи и сплетни, которые с завидной регулярностью курсируют в прессе. Однако некоторое время назад родня выступила с эмоциональным заявлением.

Близкие Анастасии Заворотнюк опубликовали в блоге несколько снимков мужчин, которые буквально преследуют актрису. Папарацци дежурят у дома артистки в Крекшино, а также рядом с реабилитационным центром, где в настоящее время находится звезда.

"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству?", - обратилась родня к ушлым репортерам.

Близкие Анастасии напомнили охотникам за сенсациями о бумеранге: "Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема".

Они также заявили, что сотрудникам клиники, где лечится Заворотнюк, предлагают деньги за хоть какую-нибудь информацию о пациентах. "Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое!", - потребовали родственники многодетной матери.

Кстати, отбиваться от сплетников и светских хроникеров приходится и бывшему возлюбленному актрисы Сергею Жигунову. На днях режиссер Наталья Бондарчук поделилась откровениями об Анастасии Заворотнюк, с которой дружит много лет. Дочь Сергея Бондарчука заявила, что якобы "Сергей Жигунов поднимал на актрису руку".

Конечно же такое обвинение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Жигунов отметил, что часто читает в прессе небылицы о себе. "Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь. Всплывают «шокирующие подробности», находятся очевидцы, публикуются «правдивые» воспоминания"... Что же обо мне выяснится завтра - ранняя деменция, педофилия, каннибализм? Дна там нет. Желаю коллегам остановиться, чтобы не оказаться в постыдном ряду медийных фриков", - заключил актер.