"Сергей был груб с Заворотнюк и даже поднимал руку": Жигунов ответил на шокирующее обвинение

На днях режиссер Наталья Бондарчук поделилась откровениями об Анастасии Заворотнюк, с которой дружит много лет. Дочь Сергея Бондарчука заявила, что "Сергей Жигунов поднимал на актрису руку". В ответ артист посоветовал сплетникам остановиться.

Пока близкие оберегают Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью, от пристального внимания общественности, в прессе то и дело всплывают шокирующие подробности личной жизни звезды сериала "Моя прекрасная няня". На этот раз откровениями поделилась Наталья Бондарчук. Она заявила, что переживает за свою подругу.

Заворотнюк играла в фильме Бондарчук "Гоголь. Ближайший". Как отметила дочь Сергея Бондарчука, Анастасия тогда переживала непростые времена после болезненного расставания с Сергеем Жигуновым. "Сергей Жигунов был груб с Анастасией, и даже поднимал на нее руку. Но Настя - невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла", - цитирует Бондарчук "Экспресс- газета".

Конечно же такое обвинение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Светские хроникеры буквально оборвали телефон Сергею Жигунову с просьбой прокомментировать скандальное заявление Бондарчук.

"Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь. Всплывают «шокирующие подробности», находятся очевидцы, публикуются «правдивые» воспоминания". В 100% случаев комментаторы - люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные. Единственная возможность для них напомнить о себе - это выдумать тему поскандальнее", - цитирует актера Nation News.

Сергей отметил, что часто читает в прессе небылицы о себе. "Что же обо мне выяснится завтра - ранняя деменция, педофилия, каннибализм? Дна там нет. Желаю коллегам остановиться, чтобы не оказаться в постыдном ряду медийных фриков", - заключил Жигунов.

Напомним, Сергей Жигунов встречался с Анастасией Заворотнюк с 2004 по 2008 годы. Роман начался на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", где актер играл бизнесмена Максима Шаталина, и разрушил две семьи: и 20-летний брак Жигунова с Верой Новиковой, и союз Заворотнюк с Дмитрием Стрюковым. Говорили, что Жигунов был так влюблен в свою партнершу по съемочной площадке, что добивался ее внимания разными способами, в том числе и очень дорогими подарками. Кроме того, Жигунов как режиссер задействовал Настю в своих проектах, помог устроиться на Первый канал, вместе они путешествовали по миру. Однако влюбленные расстались. Причины разрыва ни тогда, ни сейчас не известны.

Что касается Анастасии Заворотнюк, то актриса в настоящее время находится в реабилитационном центре. Родные звезды два месяца назад рассказали, что она борется с тяжелой болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Позже появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с дочкой Милой, которую в реабилитационный центр привозит Петр Чернышев. Более того, у "прекрасной няня" снова проснулся аппетит.