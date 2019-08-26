Жигунов высказался о состоянии здоровья Заворотнюк

Вся страна пристально следит за новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. На днях появилась информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" якобы нашли онкологию. Актриса предпочитает не комментировать слухи и сплетни. Меж тем в окружении артистки сообщили, что правду она откроет в сентябре в эфире одного из ток-шоу.

Коллеги Анастасии Заворотнюк, как и простые поклонники, не на шутку взволнованы слухами о раке у многодетной мамы. В Сети помимо прочего появилась информация о том, что, мол, актриса могла специально распространить сплетни о болезни.

Однако Сергей Жигунов, которого в свое время с актрисой связывала не только работа, но и романтические отношения, был категоричен. Артист встречался с Анастасией с 2004 по 2008 годы. Он заявил, что Заворотнюк не стала бы шутить со здоровьем.

"Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя - человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в Интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Напомним, слух о страшном недуге Анастасии Заворотнюк распространились после того, как журнал "Тайны звезд" разместил статью и фотографию актрисы на обложке. В статье говорится, что якобы у знаменитости заподозрили рак мозга. Будто бы особо наблюдательные разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии для диагностирования онкологии. Сама актриса и ее представители не подтверждают данную информацию Меж тем, слухи о том, что у 48-летней Анастасии якобы обнаружена опухоль, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники теряются в догадках, пытаясь выяснить, что же происходит с их любимой актрисой, а официальные представители звезды опровергают все домыслы.