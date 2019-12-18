Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые вышли в свет после скандала

Кристина Асмус и Гарик Харламов пришли на премьеру фильма "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона", премьера которого с аншлагом прошла в Москве. Примечательно, что пара впервые вышла в свет после громкого скандала, связанного с картиной "Текст", и слухов о расставании.

Кристина Асмус и Гарик Харламо пребывали в прекрасном настроении, охотно позировали фотографам и улыбались. Актриса буквально не отходила от мужа. Асмус блистала на красной дорожке в твидовых мини-шортах и высоких сапогах. На вопросы светских хроникеров актриса отвечать отказалась.

А вот резидент Comedy Club с удовольствием рассказал о своей работе: "«Эдуард Суровый» - это мой первый фильм в этом жанре от начала до конца. Думаю, всем будет интересно посмотреть…Когда-то мы придумали этого персонажа с Гариком Мартиросяном. Кстати, у Сурового есть брат".

tnt_online Вчера прошел закрытый показ фильма "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона"

Кстати, шоумен продемонстрировал не только идиллию с возлюбленной, но и себя. Последние два года Гарик давал повод шутить над пивным животиком. Теперь же ему удалось сбросить лишний вес.

Стоит отметить, что в последнее время Асмус и Харламов столкнулись с жесткой атакой хейтеров. Cкандал с участием Кристины Асмус после съемок в фильме "Текст" больно ударил по артистам. Завистники не давали им прохода. Кристине угрожали расправой. А на Гарика сыпались оскорбления.

Актриса даже сообщала, что в интернете действует целая группа, которая ей угрожает. Злопыхатели обвинили девушку в излишней развращенности и принялись писать ее супругу, называя его "рогоносцем". Сам юморист полностью поддержал жену. Кристина в ответ поблагодарила Харламова. Впрочем, звезда добавила, что хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.

Кстати, не так давно стало известно, что на самом деле происходило в откровенных кадрах с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского. Для съемки, как выяснилось, использовали специальные приспособления, чтобы актеры не касались друг друга. "В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное - игра актеров", - заявила продюсер Ольга Леснова.