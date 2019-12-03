2019-12-03T14:32:19+03:00
Звезды

"Смотрю на вдову, а у нее текут слезы": Гарик Харламов стал шутить на поминках

За 15-летнюю историю Comedy Club у шоумену приходилось выступать в самых разных местах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Гарик Харламов начал свою карьеру в составе команды КВН, откуда впоследствии перебрался в Comedy ClubГарик Харламов начал свою карьеру в составе команды КВН, откуда впоследствии перебрался в Comedy ClubФото: Алексей БУЛАТОВ
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Гарик Харламов - один из эпатажных и узнаваемых резидентов Comedy Club. Артист за свою карьеру выступал перед самой разной публикой. Однако по сей день уверен, что самые благодарные зрители - пациенты психиатрической клиники. Пришлось ему устраивать шоу и на поминках перед скорбящими гостями.

Гарик Харламов начал свою карьеру в составе команды КВН, откуда впоследствии перебрался в Comedy Club. Однажды юмориста пригласили выступить на поминках ректора. Артист прибыл на место, где ему пришлось шутить перед толпой скорбящих.

"Как сейчас помню, стоит стол длинный, фотография с черной ленточкой, рядом вдова. Какой-то человек рассказывает: «Помню, как Виктор Геннадьевич руководил нашим прекрасным вузом... Но, как говорится, жизнь продолжается…». В этот момент я понял, что это перевод на нас", - рассказал шоумен рассказал в эфире программы Дениса Ковальского на YouTube.

Несмотря на все обстоятельства, он и другие участники вышли и стали шутить. В какой-то момент Гарик обратил внимание на вдову ректора. "Смотрю на вдову, а у нее текут слезы. Ты шутишь, а человек не понимает", - констатировал юморист. Он признался, что тогда пережил не самые лучшие минуты жизни.

А вот необычный опыт выступления в сумасшедшем доме оставил в душе Гарика самые приятные воспоминания. Харламов заявил, что в стенах клиники собрался самый подходящий "контингент", живо реагирующий на юмор. "Я вышел, поздоровался, и начался дикий хохот. Это лучшая публика. На все шутки была истерика", - вспоминает артист.

Также во время беседы Харламов рассказал о скандале вокруг съемок своей супруги Кристины Асмус в картине "Текст". Гарик пошутил, что после начавшейся травли даже хотел эмигрировать из страны. "Все думают, что была измена, но это кино и постановка. Я не считаю это изменой. Такого, чтобы я пришел домой, а там сосед шпилит мою девушку, не было", - сказал юморист. По его мнению, в нашей стране слишком общество не готово к таким экспериментам, в то время как в Голливуде к подобным съемкам относятся с пониманием. В качестве примера он привел сериал "Игра престолов", изобилующий множеством откровенных сцен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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