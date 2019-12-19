"Обнаженка от отчаяния": звезды разозлились из-за скандального выпада Собчак

Ксения Собчак по праву носит звание одной из самых скандальных звезд. Знаменитость активно ведет блог. Подписчиками телеведущей в соцсетях являются как обыватели, так и представители светской тусовки. Все помнят, как яркая блондинка столкнула лбами гламурных инстаграмщиц и представительниц тяжелого люкса. И вот на днях нешуточный скандал разгорелся после скандального выпада супруги Константина Богомолова в адрес женщин за 40, которые занимаются "обнаженкой от отчаяния".

"Давно заметила по фоткам в инстаграме. Чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40 с хвостиком это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти-хоти меня скорее»", - написала острая на язык Ксения Собчак.

xenia_sobchak Давно заметила по фоткам в инстаграме-чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки

В ответ обыватели попросили теледиву объяснить, кого именно она имеет в виду. Не секрет, что некоторые знаменитости часто размещают в блогах откровенные снимки. "Да это просто то, чем наполнена моя лента: трусы, ванные, разрезы - вот и навеяло", - пояснила Ксения публикацию.

Олнако слова телеведущей совершенно неожиданно вывели из себя мужа светской львицы Оксаны Лаврентьевой. Он обвинил Собчак в зависти и преследовании его супруги. Причем сделал это с использованием нецензурной лексики. По странному стечению обстоятельств несколькими часами ранее Оксана разместила в своем блоге откровенное фото, на котором предстала абсолютно обнаженной.

Ксения претензий в свой адрес терпеть не стала. И ответила в свойственной себе манере. "Ты о чем, вообще, Саш? Где тут про Оксану? Она разве в отчаянье? Мне казалось, у вас все хорошо. И желаю, чтоб было еще лучше! Приходить и писать мне в комментах мат - это самый смешной твой рассказ «Я бежал за вами два квартала, чтобы сказать, как мне на вас наплевать». Вам все завидуют, это уже весь город знает. Лично я завидую умению все примерять на себя", - едко высказалась звезда.

Однако это было только начало. Вслед за Цыпкиным оскорбилась Светлана Бондарчук. Буквально накануне бывшая жена Федора Бондарчука в честь своего 51-летия разместила два снимка - на одном она предстала в купальнике с высокими вырезами, а на другом была запечатлена в плаще на голое тело. "Ксюша, не превращайся в советскую бабушку у подъезда на скамейке с семечками и осуждающую каждую проходящую юбку выше колен, а то мне придется запастись патронами", - пригрозила бабушка двух чудесных внучек. И разместила уже у себя на страничке фото в красном платье. "Вспомнила, что я уже за .... и приоделась. Но без разрезов все же не смогла", - подписала она снимок.

a030aa Приоделась, но без разрезов все же не смогла...

Ксения, которая, как известно, за словом в карман не лезет, парировала: "Любимая, не превращайся в Цыпкина, которому везде кажется, что это про Оксану".

А потом в скандал вмешалась близкая подруга Собчак. Нику Белоцерковскую так разгневал выпад теледивы, что она высказалась на эту тему, опубликовав фото в микро-шортах и шляпке. "То есть, я правильно поняла, что пока я верчу задом на Кубе, появился комитет по эстетике инстаграма и запретил бабам, маркированным 40 с хвостиком, тут бегать в трусах? Дабы не оскорблять своей омерзительной похотью людей с повышенным чувством прекрасного... Предлагаю пойти дальше и сделать специальные закрытые соцсети, где мы (40 плюс) будем трясти своими дряблыми телесами... А то ишь! Совсем ..., отбросы. Под лавкой сидите, развели тут бордель извращенцев. Это место для красивых людей!", - написала подружка Ксении.

Меж тем, страсти на этом не утихли. Собчак вступила с Белоцерковской в диалог: "Что-то я твоих фото с голой ... в инсте не помню. Докажи делом, Ник. Скромно в шортиках под таким постом - это предательство подруги! А запрет, видимо, только один, судя по реакции Цыпкина и его котиков - писать на собственной странице о том, что тебе кажется диким. Прямо замахнулась на святое - смела сказать, что от бесконечных эротофото взрослых вроде и умных женщин попахивает отчаянием...".

Однако гнев на милость Белоцерковская не сменила. И отчитала подругу: "Да я помню, что мы жалкие блогеры со своими сотнями тысяч, по сравнению с тобой - мыши... Я еще раз перечитала твой пост. Наверно, я разучилась различать эти 40 оттенков белых пальто, которые у тебя появились на каждый удобный случай".

В итоге супруге режиссера пришлось писать отдельный пост. "Не смей высказывать мнение, что выставлять в таком зашкаливающем количестве обнаженку, - это от отчаяния! Мы все придем толпой и напишем в комментариях , что это неправда! Две тысячи комментов от разгневанных женщин и один от писателя средней медийности...", - резюмировала Собчак.

Впрочем, нашлись среди звезд и те, кто с мнением Собчак согласился. Среди таковых оказалась галеристка Полина Аскери-Белоцерковская. Молодая жена Бориса Белоцерковского, который ранее состоял в браке с той самой подружкой Ксении Никой Болецорковской, отметила, что и в ее ленте стало слишком много "полуголых женщин".

Поддержала Собчак и Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза. Светская дама Снежана Георгиева тоже не прошла мимо скандала. "Ой! Дорогая, 40 плюс наступит так быстро и это будет так приятно, верь мне! Любая голая попа будет казаться банальностью, а для пристрелить появятся более веские причины", - заключила она.