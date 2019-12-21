Пышное декольте Юлии Барановской лишило поклонников сна

Юлия Барановская - образчик добродетели. Ее наряды всегда скромны, но при этом эффектны, а в высказываниях никогда нет и намека на негатив. Ведущая программы "Мужское и женское" воспитывает троих детей и считает, что во всем должна быть для них примером.

Юлия Барановская активно ведет блог. Но в отличие от многих звездных коллег у нее на страничке не встретишь пикантных снимков. Даже фото в бикини - большая редкость. Однако одна из последних фотографий по-настоящему взбудоражила публику. "Очередной эксперимент удался, как вы считаете?", - обратилась телеведущая к свои подписчикам.

В кадре Барановская предстала в черном облегающем платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Изюминкой модного образа стал короткий парик платинового цвета.

baranovskaya_tv Очередной эксперимент удался

Фанаты многодетной мамы пришли в восторг от увиденного. Многие заявили, что "дерзкий образ Юлии стоит у них перед глазами" и теперь они не могут уснуть от вида "сногсшибательной красотки с пышным бюстом". Такое ощущение, что развернувшаяся под снимком дискуссия действительно продолжается непрерывно вторые сутки, настолько фолловеров впечатлила смена имиджа артистки.

Кстати, Юлия Барановская любит экспериментировать с образами. Правда, чаще всего она появляется в кадре в свадебных платьях. Теледива как-то пожаловалась, что поиск идеального наряда для самого главного дня оказался довольно сложным. "Как же оказывается непросто выбрать свадебное платье", - делилась переживаниями с обывателями с многодетная мама.

Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина не скрывает, что мечтает выйти замуж и сыграть пышную свадьбу. "Я замужем ни разу не была. Если когда-нибудь устрою свадьбу, то она будет пышной и с размахом. Хочу, чтобы праздник продолжался несколько дней", - поведала звезда. Она призналась, что после болезненного разрыва с Аршавиным не потеряла веру в любовь. "Я хочу свадьбу! Хочу альбом со свадебными фотографиями. Платье хочу выбирать. И я этого не стесняюсь! И платьев у меня будет много. И она будет нереально крутая. И все мои друзья будут рыдать от счастья. Я выйду на сцену и скажу такой тост, что все сдохнут", - делилась деталями грядущего торжества Юлия Барановская.