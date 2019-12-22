Петросян с молодой женой поехал смотреть Кельнский собор

В начале декабря стало известно о свадьбе Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Официально молодожены счастливое событие никак не комментировали. Лишь редкие фото в соцсетях давали косвенное подтверждение того, что юморист и его избранница теперь муж и жена. Однако несколько часов назад Татьяна разместила в блоге серию видео из Германии. В кадр попал и Евгений Ваганович.

Татьяна Брухунова активно ведет свой блог. Молодая жена Евгения Петросяна рассказывает подписчикам о последних тенденциях в моде, делится рецептами различных блюд и демонстрирует модные луки. Так, на одном из последних снимков 30-летняя девушка идет по улице в куртке нараспашку и мокасинах.

instagram.com/bruhunova/

"Это фото для хейтеров: я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня «как Тузик грелку». Для всех остальных: привет, и у меня все отлично. Я не замерзла. Здесь плюс 12", - гласит подпись к фото.

А чуть ранее Татьяна поделилась кадром Кельнского собора. От монументального сооружения захватывает дух. Это и не удивительно. Готический собор в Кельне был построен в 1248 году и занимает третье место в списке самых высоких церквей мира. Позже Брухунова разместила в сторис ролик с изображением собора. И Евгения Петросяна.

Сатирик попал в кадр в то время, как его молодая жена снимала величественное здание. 74-летний юморист прекрасно выглядит. И, как всегда, одет с иголочки. Такое ощущение, что он помолодел рядом с женой, которая младше него на 44 года.

instagram.com/bruhunova/

Стоит отметить, что супруги отправились в Германию на гастроли. Согласно плану концертов, Петросян и Брухунова задержатся в Европе на девять дней. При этом молодожены совмещают приятное с полезным - любуются местными достопримечательностями.

Кстати, по словам друзей Евгения Вагановича, его молодая жена мечтает родить сатирику, у которого от первого брака есть взрослая дочь, нового наследника. В пользу этого говорит тот факт, что Татьяна подписалась в Инстаграме на множество аккаунтов, где мамы делятся советами по воспитанию маленьких детей, на блоги с детской одеждой и даже на страничку госпиталя, где рожали многие российские знаменитости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/664602" frameborder="0"></iframe> Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я не довесок к Петросяну": после свадьбы Брухунова стала ведущей на Первом канале

Карьера 30-летней супруги 74-летнего юмориста идет в гору (подробности)

ЕЩЕ

«Не опровергаю» : 74-летний Петросян прокомментировал свою свадьбу с молодой помощницей

Евгений Ваганович раздосадован пристальным вниманием прессы (подробности)