Петросян с молодой женой поехал смотреть Кельнский собор
В начале декабря стало известно о свадьбе Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Официально молодожены счастливое событие никак не комментировали. Лишь редкие фото в соцсетях давали косвенное подтверждение того, что юморист и его избранница теперь муж и жена. Однако несколько часов назад Татьяна разместила в блоге серию видео из Германии. В кадр попал и Евгений Ваганович.
Татьяна Брухунова активно ведет свой блог. Молодая жена Евгения Петросяна рассказывает подписчикам о последних тенденциях в моде, делится рецептами различных блюд и демонстрирует модные луки. Так, на одном из последних снимков 30-летняя девушка идет по улице в куртке нараспашку и мокасинах.
instagram.com/bruhunova/
"Это фото для хейтеров: я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня «как Тузик грелку». Для всех остальных: привет, и у меня все отлично. Я не замерзла. Здесь плюс 12", - гласит подпись к фото.
А чуть ранее Татьяна поделилась кадром Кельнского собора. От монументального сооружения захватывает дух. Это и не удивительно. Готический собор в Кельне был построен в 1248 году и занимает третье место в списке самых высоких церквей мира. Позже Брухунова разместила в сторис ролик с изображением собора. И Евгения Петросяна.
Сатирик попал в кадр в то время, как его молодая жена снимала величественное здание. 74-летний юморист прекрасно выглядит. И, как всегда, одет с иголочки. Такое ощущение, что он помолодел рядом с женой, которая младше него на 44 года.
instagram.com/bruhunova/
Стоит отметить, что супруги отправились в Германию на гастроли. Согласно плану концертов, Петросян и Брухунова задержатся в Европе на девять дней. При этом молодожены совмещают приятное с полезным - любуются местными достопримечательностями.
Кстати, по словам друзей Евгения Вагановича, его молодая жена мечтает родить сатирику, у которого от первого брака есть взрослая дочь, нового наследника. В пользу этого говорит тот факт, что Татьяна подписалась в Инстаграме на множество аккаунтов, где мамы делятся советами по воспитанию маленьких детей, на блоги с детской одеждой и даже на страничку госпиталя, где рожали многие российские знаменитости.
Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Я не довесок к Петросяну": после свадьбы Брухунова стала ведущей на Первом канале
Карьера 30-летней супруги 74-летнего юмориста идет в гору (подробности)
ЕЩЕ
«Не опровергаю» : 74-летний Петросян прокомментировал свою свадьбу с молодой помощницей
Евгений Ваганович раздосадован пристальным вниманием прессы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»