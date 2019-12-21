2019-12-21T19:02:27+03:00
Звезды

Подруга высказалась о браке Петросяна с молодой женой

При этом Регина Дубовицкая уверена, что Елене Степаненко сейчас хорошо живется
Ольга ЛИБГАРДТ
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74-летний Евгений Петросян недавно женился на 29-летней Татьяне Брухуновой.74-летний Евгений Петросян недавно женился на 29-летней Татьяне Брухуновой.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Регина Дубовицкая много лет является руководителем юмористической программы "Аншлаг". За это время артистка успела сдружиться со многими участниками шоу. В числе ее друзей - Евгений Петросян и Елена Степаненко.

Регина Дубовицкая прекрасно общается с Евгением Петросяном, который недавно женился в пятый раз на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Конечно же, звезда "Аншлага" наслышана и о свадьбе сатирика. В эфире программы "Секрет на миллион" Дубовицкая ответила на вопрос "Максима Г. из деревни Грязь". Супруг Аллы Пугачевой поинтересовался у нее о браках с большой разницей в возрасте.

В ответ артистка посочувствовала молодым невестам, которые выходят замуж за избранников, гораздо старше себя. "Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужиков говорить? Им уже пора улетать на небо", - высказалась звезда о свадьбе Евгения Вагановича.

Регина Дубовицкая на передаче "Секрет на миллион" Фото: Кадр видео

Регина Дубовицкая на передаче "Секрет на миллион"Фото: Кадр видео

При этом Дубовицкая добавила, что к Максиму Г. и его семье относится очень хорошо. "Несмотря на разницу в возрасте, у вас хорошо получилось", - отметила она.

Говоря о "брошенной мужем «Елене С.»", телеведущая заявила: "Елене С. я, конечно, ничего посоветовать не могу. Я думаю, что ей сейчас стало легче жить на свете".

Женщины тесно общаются. Однажды Степаненко помогла Дубовицкой похудеть. Секретом чудо-диеты она поделилась и с Лерой Кудрявцевой: "Как только на мне не застегивается юбка, сажусь на кефирную диету. Я этот кефир пью всю жизнь".

Елена Степаненко после развода на жизнь не жалуется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Степаненко после развода на жизнь не жалуется.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководительница "Аншлага" заявила на всю страну, что именно кефир помогает избавиться от лишнего веса: "В первый день все время думаешь о еде, а потом ты забываешь. Десять дней надо просидеть. Пять килограммов точно уходит".

Кстати, сама Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном заметно похорошела. Юмористка похудела и помолодела. Вероятно, помогла как раз кефирная диета.

Напомним, Петросян и Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов, которое, ни много, ни мало, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Меж тем, в начале декабря стало известно о том, что 74-летний сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Татьяна Брухунова стала пятой женой известного сатирика. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяна Брухунова стала пятой женой известного сатирика.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора.Некоторым девушкам нравятся мужчины постарше. Например, молодой пассии Петросяна. Ведь до юмориста она успела охмурить и его 73-летнего директора. Почему же ей так нравятся те, кому за 70?

ИСТОЧНИК KP.RU

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