В метро с оружием? Спокойно!

19 декабря самый центр Москвы, район Лубянской площади превратился в настоящую зону боевых действий. Стрелок-одиночка Евгений Манюров из охотничьего ружья «Сайга» почти час отстреливался от сотрудников ФСБ. Около 19:20 был ликвидирован. Дома у Манюрова в Подольске найдет и изъят целый арсенал. Все оружие, включая то самое ружье, с которым он отправился на «Лубянку» зарегистрировано, у Манюрова действующая лицензия, дающее право владеть огнестрелом.

Всего в России примерно 4,5 миллиона челочек имеют подобные лицензии. По мнению председателя общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслава Ванеева, 2 миллиона из них живет в Москве и области.

- Передвигаться по городу с пистолетом или ружьем законно, - спросила я Ванеева.

- Если оформлены все документы на право ношения, то конечно законно. Я и сам всегда ношу с собой травматический пистолет. А когда в тир выезжаю, то спускаюсь в метро и с ружьями типа тех, что было вчера у стрелка. У него «Сайга» с калибром 7,62, это по виду самый настоящий автомат «Калашникова», отличие только в том, что на ружье установлены специальные ограничители, не позволяющие открывать очередь. То есть каждый выстрел прицельный. А так это такой же автомат. У меня «Вепрь-12», «МЦ-2112», тоже примерно такого плана ружья, только еще длиннее. Все это охотничье оружие и перевозить его в транспорте не запрещается.

- Прямо в руках везете?

- Нет, конечно. Есть правила перевозки — оружие должно быть в специальном кофре, не заряженное, магазин с патронами отдельно.

- Как часто вас останавливают для проверки документов?

- У меня кофр приметный, так что примерно в 9 случаев из 10 ко мне возникают вопросы. Просят просветить мой груз отдельно на ленте, после чего требуют предъявить документы. Я как правило прошу вызвать для этого сотрудника полиции, так как только он имеет право проводить досмотр.

У кого чехлы для перевозки менее заметные, тех досматривают гораздо реже.

19 декабря самый центр Москвы, район Лубянской площади превратился в настоящую зону боевых действийФото: Михаил ФРОЛОВ

- Есть предположения, что стрелок Манюров вез свою «Сайгу» под длинным плащом или в рюкзаке…

- Если так, то он грубо нарушил правила перевозки.

- Он мог пройти незамеченным в метро?

- Думаю, да. В толпе (а в вечернее время народу в метро очень много) на пищание рамки сотрудники охраны могли просто не обратить внимания, прозевать. Такой поток людей, мало ли у кого что пищит.

- Сложно получить лицензию на оружие?

- Процедура жестко регламентирована. Медицинские проверки — психиатр, нарколог, окулист (острота зрения не должна быть ниже определенных показателей). Примерно как для получения прав. Потом техника владения оружием. Документы — только постоянная (не временная прописка), сейф для оружия и прочие нюансы.

Сергей Мардан: В ФСБ полетят головы. То, что случилось на Лубянке - это прокол 00:00 00:00

- Все знают, что справки для ГАИ, например, спокойно можно купить в интернете.

- Коррупция, это проблемы которыми должны заниматься правоохранительные органы. Я никогда такие справки не покупал, потому что предоставлять в органы полиции заведомо подложные документы — это мошенничество.

И вообще, сейчас опять будут заведены разговоры об ужесточении прав граждан. Любой инцидент со стрельбой к этому, к сожалению, приводит. Так после «керченского» стрелка подняли допустимый возраст владельцев травматического оружие до 21 (а на охотничьи огнестрелы при этом так и оставили 18). В Туле когда 5 — 6 лет назад психически нездоровый взрослый сын вскрыл сейф отца, выкрал оттуда ружьем и открыл в городе стрельбу, ужесточили правила выдачи лицензий, хотя следствием доказано, что не было никаких небрежность при хранении.

Так что всегда страдают добропорядочные любители. Даже когда в армии случаются самострелы, все шишки летят на нас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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