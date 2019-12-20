Что известно о стрелке, который устроил теракт на Лубянке

Стала известна личность злоумышленника, который вечером 19 декабря устроил стрельбу возле здания ФСБ России на Лубянке. Как ранее писал сайт kp.ru, около шести часов вечера в здание ведомства на Кузнецком мосту ворвался человек с автоматом. После завязавшейся перестрелки с сотрудниками органов безопасности он выбежал на улицу и был ликвидирован в соседнем переулке.

Появилась информация о том, кем был стрелявший. По предварительным данным, это 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Он вел огонь из охотничьего карабина «Сайга». Кроме того, с собой у злоумышленника был пистолет и нож.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750694" frameborder="0"></iframe> Перестрелка: человек лежит на земле.

Известно, что Евгений Манюров окончил Российскую академию правосудия. В Подольске у мужчины была своя фирма, которая работала в области права. Кроме того, Манюров консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2015 году компанию ликвидировали.

Предполагаемый злоумышленник занимался практической стрельбой при клубе ДОСААФ. В ноябре этого года Манюров даже занял 3 место в соревнованиях. Евгений Манюров, по всей видимости, занимался и самообразованием. Его имя есть в списках слушателей курса НИУ ВШЭ «Социологический анализ рекламной коммуникации».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750724" frameborder="0"></iframe> Свидетели рассказывают о перестрелке у здания ФСБ.Очевидцы стрельбы у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка в Москве рассказали Ruptly о том, как все произошло

В перестрелке на Лубянке, по предварительной информации, погиб один сотрудник ФСБ. Помимо него, пострадало ещё пять человек. Только один из раненых — гражданский. Нападение произошло почти сразу после ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. В момент перестрелки он был в Кремлёвском дворце на концерте, посвящённом дню ФСБ. Его празднуют 20 декабря.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Официально происшествие не расценивается как теракт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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