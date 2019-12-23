Следы «лубянского стрелка» ведут на Украину и в Турцию

«ИДЕАЛЬНЫЙ СОСЕД»

После ЧП на Лубянке сотрудники ФСБ России пообщались с близкими 39-летнего жителя Подольска Евгения Манюрова. Уже в первые часы допросов стало очевидно: 39-летний мужчина никому из близких не доверял, друзей не заводил, а последние три года нигде не работал. Три года назад и вовсе перешел на "нелегально положение" закрыл частное предприятие, где занимался переводами юридических документов (закончил Российскую академию правосудия) с английского языка, разошелся с девушкой Машей из Москвы, о которой он что-то рассказывал матери. К слову, была ли Маша, никто сказать не может. В Подольске ее не видели.

Дом в Подольске, где проживал Евгений МанюровФото: Александр БОЙКО

Зато все соседи, которые видели Манюрова, описывают его в едином благообразном образе: с детства занимался боксом, восточными единоборствами, учил английский, не пил, не курил, был всегда вежлив и спокоен, ходил в камуфлированных штанах, длинной куртке с капюшоном, с большим рюкзаком, всегда куда-то спешил. Хобби у него было еще то - занимался стрелковым спортом. Кому как, а для многих просто идеальный сосед! Больше следствию информации дало изучение соединений Манюрова в интернете.

Место происшествияФото: Рушан КАЮМОВ

СЛАВЯНСКАЯ ВЕРСИЯ

Среди контактов оказались ресурсы, которые часто посещает житель Петербурга Дмитрий Бобров, который больше известен как скинхед "Шульц-88". К нему оперативники ФСБ заглянули в числе первых: националист отсидел в тюрьме несколько лет по делу знаменитой банды Боровикова и Воеводина, на счету которых 12 убийств. По версии оперативников через ресурсы питерских националистов Манюров вышел на форум действующей на Украине организацию ''Этническое национальное объединение'' (ЭНО). Но киевские националисты ЭНО постарались опередить слухи, и уже открестились в СМИ, как от Матюрова, так и от теракта на Лубянке.

На славянофила и русского националиста Манюров, действительно, не сильно похож...

В следствии не исключают, что Манюров вступил в московскую ячейку ЭНО, чтобы получить доступ к материалам, в которых националисты делились способами сокрытия информации от российских спецслужб.

«СЕРЫЕ ВОЛКИ»

Известно, что Манюров перед тем, как поехать в роковой вечер в Москву закрыл свои страницы в социальных сетях. Следователям удалось их восстановить, и выяснить, что интересы Манюрова могли быть намного шире и дальше российских границ.

Именно тут стрелок покупал все своё оружие (в его арсенале 7 стволов Ред.) Продавцы частного гостя знали в лицо.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Он общался по интернету с какими-то арабами, по-английски с ними говорил, я не понимала о чем, - рассказала мать Евгения следователям.

Отец Манюрова, который изредка общался с сыном заметил, что у того в последнее время появился восточный акцент. Сын ему на это ответил, что работал на людей из арабского посольства (там заявили, что люди с таким ФИО на них не работали).

А ведь отчество Манюрова - Фатихович. А Фатих это больше турецкое имя, чем татарское. В частности, именно так называется исторический центр Стамбула и одна из главных мечетей.

После того, как сотрудники ФСБ ликвидировали Манюрова, многие обратили внимание на его футболку с изображением волка и луны, которая повторяет символ пантюркистов, желающих объединить все тюркские земли. Они называют себя "Серые волки" и входят в турецкую организацию "Бозкурт".

Эта организация поддерживается западными спецсслужбами, которые подогревают националистические настроения среди татар и уроженцев Кавказа. Ее члены проявили себя во вторую Чеченскую компанию, и во время конфликта в Сирии.

После того, как сотрудники ФСБ ликвидировали Манюрова, многие обратили внимание на его футболку с изображением волка и луны

Именно "Серые волки" в 2015 году взяли на себя уничтожение СУ-24 и убийство командира экипажа подполковника Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича. Все снималось на камеры с трех точек. В 2016 году активист все той же организации совершил демонстративное убийство посла России в Турции Андрея Карлова на глазах десятков журналистов. Заказчики этих публичных убийств не просто пытались унизить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но и поссорить с ним Россию. Естественно, не для возвращения террриторий Османской империи, а ради разрыва соглашений по газопроводу «Турецкий поток», который выгоден Анкаре, но невыгоден США. Не нравятся "Бозкурту" и сближение России с Китаем, так как они считают земли, где проживают уйгуры (восточно-турецкий народ) своими.

Именно "Серые волки" в 2015 году взяли на себя уничтожение СУ-24 и убийство командира экипажа подполковника Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича

В Турции уже давно осудили участников этих громких убийств. А их организатором назван турецкий писатель Фетхуллах Гюлен, который живет в США и читает свои проповеди на языке, который так хорошо знал Евгений Манюров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750725" frameborder="0"></iframe> Момент стрельбы у здания ФСБ попал на видео.Очевидцы происшествия сняли на видео мужчину, лежащего около проезжей части и то, как несколько человек затаскивают его в машину скорой помощи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидец перестрелки на Лубянке: «На нас орал мужик в каске. Убегайте, тут война. А то вам пулей снесет голову»

На Лубянке возле здания ФСБ была открыта стрельба. По предварительной информации, погиб сотрудник ФСБ. Пять человек ранены. (подробности)

Стрельба на Лубянке. Хронология событий по минутам

Вечером 19 декабря в Москве возле здания ФСБ началась перестрелка. Ее свидетелями стали сотни прохожих. Известия о ЧП быстро появилось в СМИ. Первые часы публиковалась разная, иногда взаимоисключающая информация о количестве пострадавших, количестве нападавших и их цели. Чтобы отразить это мы поминутно восстановили событие, которое пока не признано терактом. (подробности)

Ветеран спецподразделения ФСБ «Альфа» о стрельбе на Лубянке: Это конкретный террористический почерк, никакой это не псих

- Это четко спланированный теракт. У нападавшего было автоматическое оружие. Он пытался захватить приемную ФСБ, пройти внутрь здания. Встретил отпор. Есть основания полагать, что на нем было взрывное устройство. Этот человек уничтожен, сейчас саперы занимаются его разминированием. По городу введен план «Сирена», в ближайшее время будут искать его подельников. Это серьезный теракт, и ответственность за него возьмет какая-то крупная террористическая организация. (подробности)