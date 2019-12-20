Стрельба на Лубянке. Хронология событий по минутам

Вечером 19 декабря в Москве возле здания ФСБ началась перестрелка. Ее свидетелями стали сотни прохожих. Известия о ЧП быстро появилось в СМИ. Первые часы публиковалась разная, иногда взаимоисключающая информация о количестве пострадавших, количестве нападавших и их цели. Чтобы отразить это мы поминутно восстановили событие, которое пока не признано терактом.

18:14. В сети появляются первые сообщения о перестрелке в районе Лубянки. Известно, что атаковано здание ФСБ (Большая Лубянка дом №12), сообщается, что приемная ведомства. Очень громкие выстрелы слышны во всей округе.

18: 23. Появляются известия о трех погибших в результате нападения (все сведения их неофициальных источников и от очевидцев, которые слышат переговоры полицейских по рациям). Про нападавших ничего не известно, по первым сообщениям их, якобы, трое. Один убежал, а двое скрылись в здании парковки напротив ФСБ и активно отстреливаются.

18:28. К месту ЧП стягиваются полицейские и спецназ со всей Москвы. Начинается оцепление всех соседних улиц. ФСБ перекрывает выходы из всех офисных зданий и кафе, людям не дают выходить на улицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750725" frameborder="0"></iframe> Момент стрельбы у здания ФСБ попал на видео.Очевидцы происшествия сняли на видео мужчину, лежащего около проезжей части и то, как несколько человек затаскивают его в машину скорой помощи

18:30. В сети начинают появляться первые видео с места событий. Их выкладывают многочисленные очевидцы (в это время на улицах и в офисах, окна которых выходят прямо на место событий многолюдно). Страшные кадры паники под крики полицейских: «Быстрее, быстрее. Забегайте в подъезд, уходите с улица». Некоторые водители бросают свои авто прямо на дороге и тоже убегают. Но есть и те, кто прятаться не собирается - судя по кадрам несколько смельчаков остаются в районе обстрела и продолжают видеосъемку. Некоторые ведут трансляцию он-лайн у себя в соцсетях из офисных окон. На одной из видеозаписей видно, как один человек в черном (предположительно сотрудник органов) догоняет и стреляет в спину другому человеку в черном (предположительно террористу).

18:47. Случайно оказавшаяся рядом «Скорая» забирает двух раненных и одного убитого. На улице (есть видеозапись) пусто и тихо. Случайных прохожих уже нет, только сотрудники правоохранительных органов.

18:55. В Москве объявлен план «Сирена» и план «Крепость» (для всех полицейских зданий). На Большую Лубянку стянули наряды МЧС и пожарных. Все еще существует угроза взрыва. Ни количество ни тем более имена нападавших не известны. Все так же сообщается, что их трое — один убежал, двое укрылись в здание напротив (парковка) и отстреливаются.

19:05. Начался штурм здания парковки, где забаррикадировались террористы.

19:24. Поступают официальные сообщения, что один из преступников нейтрализован. У мужчины на спине рюкзак с неизвестным содержимым. В здание парковки запускается специальный робот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750711" frameborder="0"></iframe> Момент ликвидации напавшего на здание ФСБ.

19:45. Все улицы по-прежнему оцеплены, никого не впускают и не выпускают. В это время недалеко от Лубянки в Большом Кремлевском дворце президент РФ Владимир Путин поздравлял сотрудников ФСБ с профессиональным праздником (20 декабря день сотрудников госбезопасности). О терракте ему доложили. Еще ближе к Большой Лубянке — на Площади Революции ледовое шоу с участием прославленных российских фигуристов. Паники нет.

19:59. Стала известна личность нападавшего — 29-летний Евгений Манюров, предприниматель из Подольска. Тогда же официально заявили, что он совершил теракт единолично. (Ранее в сообщения ФСБ сообщалось о троих мужчинах, ворвавшихся в приемную ФСБ). В рюкзака никакой взрывчатки не обнаружено.

20:00. Людей начинают выводить из зоны оцепления.

20:11. ФСБ дает официальную информацию: стрельбу открыл один человек. Он ликвидирован. Погиб один сотрудник.

20:51. По сообщениям Минздрава медпомощь оказывается пяти постаревшим. Позже станут известны их имена. Сотрудник ГИБДД Илья Фисенко, он первым попал под обстрел и от полученных ранений скончался на месте. Константин Однолепиков (сотрудник силовых структур, получил пулю в голову, скончался в больнице). Павел Анисимов (случайный прохожий, ранен в ногу по касательной). Имена еще двоих неизвестны (назывался Александр Замчалин, сотрудник органов).

21:35. Последних людей выводят из зоны оцепления — офисных зданий и кафе.

22:00. Сотрудники останавливают и досматривают всех подозрительных на их взгляд личностей в районе происшествия. Осматриваются дворы и припаркованный во всей округе машины.

23:50. Появляется фото напавшего (посмертное). А после и его фотография из паспорта. Группа оперативного реагирования и сотрудники СК РФ уже работают в Подольске, в квартире у Евгения Манюрова. Его мать сообщила, что уезжая сын сказал: «На соревнования по стрельбе».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750724" frameborder="0"></iframe> Свидетели рассказывают о перестрелке у здания ФСБ.Очевидцы стрельбы у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка в Москве рассказали Ruptly о том, как все произошло

00:07. Автомобильное движение в районе Лубянки полностью восстановлено.

01:00. Появляются первые подробности биографии Манюрова. Индивидуальный предприниматель, консультировал клиентов в области права. Увлекался стрельбой, посещал стрелковые клубы. Мотивы его поступка по-прежнему неизвестны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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