2019-12-24T13:11:32+03:00
Звезды

"В край обнаглели": сестра поскандалила из-за памятника Жанне Фриске

Наталья Фриске шокирована бронзовой скульптурой в ресторане
Ольга ЛИБГАРДТ
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Жанна Фриске с сестрой Натальей, 2008 г.Жанна Фриске с сестрой Натальей, 2008 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Наталья Фриске не находит себе места. На днях 33-летняя сестра ныне покойной Жанны Фриске обнаружила копию памятника певицы в одном из злачных заведений в Подмосковье.

Наталья Фриске неудачно сходила в ресторан. В холле заведения она увидела бронзовую статую прелестной девушки, которая напоминает памятник, установленный на могиле Жанны Фриске. Родственница покойной певицы сняла монумент на камеру, чтобы все могли убедиться в правдивости ее слов.

"Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: «Нам подарили». Просто в край обнаглели", - негодует Наталья.

Увидев скульптуру, девушка закатила скандал. Ее возмутило то, что во время праздников скульптуру перемещают в банкетный зал и наряжают. "Это либо та компания, которая отливала нам памятник, и от которого мы отказались, отдала им... Но сам факт того, что они отдали им, сам факт того, что они одевают, наряжают его и делают с ним непонятный клоунский обряд, это правда ни в какие ворота не лезет", - пожаловалась Фриске.

Руководство ресторана отрицало связь памятника с Жанной. Администрация заведения попыталась все объяснить. По их словам, речь идет о работе ныне покойного скульптора. Тот якобы изготовил статую некой девушки, а той не понравилась его работа. Но разгневанная Наталья и слышать ничего не хочет.

"Скульптор умер весной. Очень удобно, конечно же, так говорить. И эта скульптура какой-то там девушки, что от нее отказались - типа она не похожа. Но те, кто был на кладбище у Жанны, вы все видите сходство? Прям один в один, даже рост одинаковый. Вот и что мне с ними делать?", - не унимается Наталья. Она уточнила, что после ее обращения статую убрали из холла, но никто и не подумал извиниться.

Напомним, солистка группы "Блестящие" скончалась от рака в июне 2015 года. Жанна Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище. На ее могиле установлен памятник. Его сделали молодые скульпторы Иван Волков и Левон Манукян. Семья звезды не сразу приняла работу мастеров. Им пришлось несколько раз переделывать монумент.

Памятник у могилы Жанны Фриске. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Памятник у могилы Жанны Фриске.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Наталья Фриске в шоке от памятника Жанне в ресторане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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