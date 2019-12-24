У России могут не успеть отнять флаг до Олимпиады-2020 в Токио

В Олимпийском комитете России (ОКР) определили стратегию судебной борьбы по возвращению российских флага и гимна на Олимпиады. В двух словах она выглядит так: РУСАДА пишет письмо в ВАДА, что мы не согласны с решением отстранить нас от Олимпийских игры на четыре года. И тогда ВАДА идет в суд, и через него будет пытаться заставить Россию подчиниться своей воле.

Как заявил президент ОКР Станислав Поздняков в ответ на вопрос корреспондента «КП», дело может затянутся, а окончательное решение могут принять прямо накануне Токио-2020. То есть российских спортсменов опять ждет несколько месяцев нервяка накануне главного турнира в жизни.

Россия нанимает целых две швейцарские фирмы адвокатов

Все это и обсуждал исполком ОКР за закрытыми дверями. Но как удалось узнать корреспонденту КП, там говорилось о многом более конкретно. В том числе и о том, как мы будем бороться с ВАДА в суде.

По сути в одном процессе будет 2 вопроса:

1. РУСАДА будет спорить с ВАДА и доказывать, что никто не менял базу данных Московской антидопинговой лаборатории, из-за которой весь сыр-бор.

2. ОКР будет спорить с ВАДА и доказывать, что те не имеют никого права отнимать флаг у страны. То есть наказывайте РУСАДА за базу сколько угодно, но мы то тут причем?

Именно поэтому нанимаются сразу две юридические фирмы из Швейцарии. Выбор швейцарских адвокатов понятен – именно в Спортивном суде Лозанны слушается дело. Как минимум с одной из этих фирм Россия уже имела опыт сотрудничества, и отсудила в медали Сочи.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дело может затянуться до Токио-2020

Юридические правила таковы, что ВАДА само должно идти в суд, чтобы заставить Россию исполнять вердикт.

- ВАДА будет вынуждено идти истцом в арбитражный суд, ответчиком будет Российское антидопинговое агентство, - терпеливо объяснял Станислав Поздняков ощетинившимся на него микрофонами и телекамерами журналистам.

- У нас был 21 день на несогласие. А у ВАДА есть какие-либо сроки, когда они должны подать на нас иск? – вопрос от «КП».

- В текущих регламентах не прописано, в каких сроках ВАДА должно идти в CAS. Но из существующей практики это займет неделю-две недели. Не более.

Затем юридическая процедура выглядит так: надо будет выбрать трех судей, которые ведут дело. Одного арбитра выбирает ВАДА, второго – Россия, третьего, председателя, сам CAS. Это тоже дело небыстрое, и может затянуться на месяцы.

- Но будет ли вынесено окончательно решение до Олимпиады-2020, которая начнется в Токио 24 июля? – не отставал корреспондент «КП» от Позднякова.

- А что касается успеют ли до Олимпийских игр, то это вопрос достаточно сложный, и нам на это ответят юристы. Но существуют предпосылки, что эта история либо в прямой близости начала Олимпийских игр или даже за ее пределами. Как мы были проинформированы, с момента назначения арбитров CAS будет приблизительно три месяца до вынесения окончательного решения.

Ну вот очередная Олимпиада у нас будет с нервной подготовкой: допустят? Не допустят? Ехать? Или объявлять бойкот? Или не объявлять…

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