2019-12-25T16:59:32+03:00
Происшествия

Убийцу «девушки в чемодане» психиатрическая экспертиза признала вменяемым

Осенью 34-летнего Максима Гареева, подозреваемого в убийстве бьюти-блогерши Екатерины Караглановой, направляли на обследование в Институт имени Сербского [эксклюзив kp.ru]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Осенью 34-летнего Максима Гареева направляли на обследование в Институт имени СербскогоОсенью 34-летнего Максима Гареева направляли на обследование в Институт имени СербскогоФото: Александр РОГОЗА
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История московского «Кена» прогремела на всю страну летом этого года. 34-летнего Максима Гареева задержали по подозрению в убийстве 22-летней бьюти-блогерши Екатерины Караглановой. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в съемной квартире на улице Пырьева - девушка лежала поперек чемодана, будто кто-то пытался ее упаковать. Гареев в убийстве признался. Рассказал, что на самом деле Карагланова подрабатывала, оказывая интимные услуги и в тот июльский вечер он приехал к ней уже во второй раз. По словам Гареева, девушка начала его унижать, высмеивая внешность, и он схватил кухонный нож...

34-летнего Максима Гареева задержали по подозрению в убийстве Фото: СОЦСЕТИ

34-летнего Максима Гареева задержали по подозрению в убийствеФото: СОЦСЕТИ

На суде во время ареста Гареев вел себя странно: спрятал лицо руками, объяснив, что после ночи в изоляторе выглядит не очень презентабельно. Знакомые рассказывают о нем как о парне со странностями. Например, комплексовал из-за внешнего вида, сделал несколько подтяжек и татуаж бровей. Девушки у него не было, но по словам родных он спускал все деньги на проституток, которых посещал несколько раз в месяц. «Кеном» (имя друга куклы Барби) он назвал себя сам - на закрытых форумах, где клиенты выбирают себе девушек для интимных встреч.

«Он ненормальный», «Крыша у человека поехала», - самые мягкие комментарии о Гарееве на нашем сайте.

Известно, что в сентябре Максим Гареев прошел психиатрическую экспертизу в СИЗО. Его проинтервьюировал специалист и выявил «определенные проблемы».

Екатерина Карагланова. Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина Карагланова.Фото: СОЦСЕТИ

- Максима признали невменяемым, но чтобы поставить более точный диагноз, отправили в Институт имени Сербского, - сообщил «КП» бывший адвокат Гареева Камандар Караев.

В конце октября «Кена» перевезли из СИЗО в специальное отделение Института психиатрии, в котором под охраной обследуют фигурантов уголовных дел. Здесь он провел больше месяца.

- В итоге специалисты пришли к заключению: Максим Гареев вменяем, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

В Следственном комитете уточняют, что расследование продолжается. Дело в суд пока не передано.

33-летний Максим Гареев признался, что встречался со своей жертвой лишь второй раз в жизни.Александр РОГОЗА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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