2019-12-17T12:50:53+03:00
Звезды

Бледная и еле говорила: Анастасия Волочкова напугала болезненным видом

Балерина пришла на интервью очень бледной и с трудом говорила
Ольга ЛИБГАРДТ
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Некоторые посчитали, что в эфире шоу звезда выглядела болезненноНекоторые посчитали, что в эфире шоу звезда выглядела болезненно
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Анастасия Волочкова работает на износ. С недавних пор балерина выступает в роли воздушной гимнастки со своим шоу "Балерина в зазеркалье цирка". Во время одного из концертов артистка чуть не погибла.

Анастасия Волочкова активно ведет блог и часто приглашает пользователей соцсетей на свои концерты. Но мало кто знает, какие опасности подстерегают балерину во время выступлений. Ведь она буквально парит в воздухе под потолком. А однажды едва не погибла во время исполнения номера.

"Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке, которая куплена за мои собственные деньги. Потому что просто условия зала не позволяли поднять ее на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально была страшная", - разоткровенничалась балерина в эфире программы "Правда 24" на телеканале "Москва 24".

В беседе с ведущими Анастасия также поведала о том, как проведет новогодние праздники. По ее словам, скоро она отправится в Таиланд на дикий остров. Танцовщица уже купила билет на самолет, пока в один конец. "Меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Буду менять несколько вилл", - пообещала балерина.

Также артистка посетовала, что народу она интересна только в связи со скандалами. "Всех интересуют только шпагаты, с кем я живу, что я ем, что я пью... Но пусть интересует. Мне это даже приятно", - отметила знаменитость.

Впрочем, многих зрителей заинтересовало вовсе не то, о чем говорила известная танцовщица. Куда больше привлек внимание публики внешний вид Волочковой. Некоторые посчитали, что в эфире шоу звезда выглядела болезненно. Дело в том, что, по словам обывателей, у Анастасии была странная мимика, красные глаза и она с трудом говорила и была бледной.

Теперь интернет-пользователи обсуждают, в чем же причина таких внешних изменений балерины и беспокоятся, что это могут быть последствия изнуряющей диеты. Свое утро артистка начинает с овощного и очень острого супа. Вечером она ест два вареных яйца всмятку. "Или заменяю их салатными листьями. Тоже с острым перцем. Или: утром кусочек отварной курицы без соли (соль я не ем вообще!) она воду задерживает. А вечером листья салата", - похвасталась звезда.

Главное, по словам знаменитости, это то, что она ест очень мало, а иной раз и вовсе обходится без пищи. "Иногда просто два вареных яйца в день", - шокировала она публику. После таких откровений народ схватился за голову. Многие потребовали от своей любимицы немедленно прекратить измываться над собой. Обыватели сочли рацион, озвученный Анастасией, опасным для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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