Жена хоккеиста со связями Никиты Зайцева выиграла суд: дети будут жить с ней

В Кунцевском районном суде экс-супруги Зайцевы провели сегодня почти семь часов. Судья вынесла решение в пользу Маргариты Готовцевой - их дочки Соня и Вера будут жить с мамой. Адвокат хоккеиста Никиты Зайцева (защитника клуба НХЛ «Оттава») будет подавать апелляцию.

На суд хоккеист сборной России Никита Зайцев прилетел из Канады, где играет и тренируется - спортсмен сейчас травмирован, поэтому проводит время в Москве. Здесь живут его родители, у которых сейчас находятся дочери Никиты и Маргариты - девочкам три с половиной и два года. По решению суда детей должны вернуть Готовцевой: адвокаты и Марго рады, что Вера и Соня новый год встретят с мамой.

«Ради этого мы и работаем. Победа! Место жительство детей определено с мамой!» - рассказала адвокат Марина Дубровская.

Жена хоккеиста выиграла судФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, что Маргарита и Никита зарегистрировали брак четыре года назад. Уделяя много времени дочкам, женщина поначалу не обращала внимания на поведение мужа, а когда заподозрила, что супруг ей изменяет - подала на развод. Начинался бракоразводный процесс тихо-мирно, а потом грянул скандал на всю страну.

В ходе оформления всех необходимых для развода документов выяснилось, что Никита Зайцев (защитник клуба НХЛ «Оттава») должен будет выплачивать приличные алименты - около 110 тыс.руб. Вскоре после этого начались суды по определению места жительства детей, а месяц назад хоккеист приехал из Канады (пропустил матч) и силой забрал дочек у матери. Девочки жили все это время с родителями Никиты.

На суд хоккеист сборной России Никита Зайцев прилетел из КанадыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще в начале этой недели адвокат Марина Дубровская рассказала kp.ru о том, как юристы пытались договориться с Зайцевыми мирно: «Неделю назад в нашем офисе прошла встреча родителей Никиты Зайцева и нас, о которой они сами попросили, для проведения мирных переговоров. Единственным нашим условием было - определение места жительства детей с мамой. И просьба увидеть девочек до суда. Тем более, нам известно, что младшая Верочка плачет и зовёт маму, о чем сами Зайцевы нам сообщили. Мы отказались от алиментов и готовы были подписать соглашение в любой момент. Договорились созвониться на следующий день, но звонка до сих пор не последовало. Зайцевым грязь и чёрный пиар стал интереснее, чем внучки, которые выросли с мамой и не видят ее уже месяц...»

Экс-супруга спортсмена мечтает встретить праздники с дочкамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Маргарита сейчас не сдерживает слез радости и хочет скорее увидеть дочек. Кстати, одно из обвинений в ее адрес было в употреблении запрещенных веществ - она сдала анализы и доказала, что это не правда.

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Хоккеист Никита Зайцев тренируется в Канаде (спортсмен играет в НХЛ в клубе «Оттава»). В Москву он прилетал в ноябре, чтобы забрать двух малолетних дочерей у своей бывшей жены Маргариты. Сразу после этого спортсмен вернулся в Канаду, а девочки остались с его родителями. Детям - три с половиной года и два годика, и они привыкли жить с мамой. Место жительства детей определяет суд (подробности)