"Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу": звезды поделились своей скорбью по Галине Волчек

Смерть Галины Волчек стала невосполнимой потерей не только для тех, кто лично знал художественного руководителя театра "Современник", но и для многомиллионной армии поклонников этой удивительной женщины, которая открыла для публики талантливых драматургов и актеров. Наряду со звездами культуры скорбят и представители шоу-бизнеса, которые не скрывают, что раздавлены горем, так как для многих из них она была близким человеком.

Иван Ургант

"Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей... Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало... А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас... Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!".

Кристина Орбакайте

"Спасибо, моя дорогая Галина Борисовна, за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моем сердце. Я еще не могу поверить, что не смогу больше вас обнять. Самые глубочайшие соболезнования Денису".

Анастасия Волочкова

"Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек... Нет слов... Такая утрата".

Владимир Машков

"Умерла Галина Волчек. Светлая память Вам, Галина Борисовна".

Станислав Садальский

"Прощай... Моя молодость".

Ингеборга Дапкунайте

"Спасибо".

Сати Спивакова

"Царствие небесное. Спасибо Вам за все, дорогая Галина Борисовна".

Екатерина Мцитуридзе

"Галина Борисовна, не хочется верить в эту новость... Невозможно ее осознать. Я видела вас неделю назад, как же больно представить себе, что вас больше нет. И ваш выдающийся театр останется без своей феи... Дорогой Денис! Уход Галины Борисовны - это самое печальное известие. Я приношу тебе и всем членам вашей семьи мои глубочайшие соболезнования. Единственное утешение для тебя, что ты идеальный для нее сын во всех отношениях - талантливый, любящий, успешный. Царство небесное, великая. Пусть земля будем вам пухом, а ангелы на руках унесут вас на небеса в эти рождественские дни".

Ксения Собчак

"Ушел великий человек. И все слова лишние. Их будет много, очень много, и все будут заслуженные слова, а чувства не передать...", - написала телеведущая. Она назвала Волчек личным примером для подражания: "Сильная, своенравная. Глыба". Несколько лет назад в честь 60-летия «Современника» Ксения делала с Галиной Борисовной интервью. "А совсем недавно, в конце ноября, я почему-то совершенно импульсивно поняла, что очень хочу поговорить с Галиной Борисовной для вновь. Я набрала ее, Галина Борисовна сказала, что едет от Аллы Борисовны, что обожает ее детей, как родных, что они ей дарят огромное счастье... Галина Борисовна сказала «да» и мы договорились...Смотрю в экран, на ее ответ и не могу поверить что так....", - отметила супруга Константина Богомолова.

Алла Пугачева

"Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу".

Максим Галкин

"Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов...".

Напомним, Галина Волчек умерла на 87-м году жизни. По предварительным данным. причиной смерти стал отек мозга и легких. После госпитализации в Боткинскую больницу у худрука "Современника" начались осложнения на сердце и почках. Она была подключена к аппарату ИВЛ. Прощание с артисткой состоится 29 декабря в театре "Современник", похоронят Волчек на Новодевичьем кладбище.