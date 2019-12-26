Галина Волчек о театре, моде, сигаретах и любви

О театре

«Я работаю в театре сестрой-хозяйкой, директором столовой, кухаркой… Все должности, которые есть, занимает один человек — это я. Причем этому человеку не надо платить, не надо выслушивать от него криков, возмущений, угроз. Его можно обмануть, и ему не обязательно доказывать каждый раз свою боеспособность. А главное — с ним можно жить не по его правилам, а по своим».

«Самое страшное для меня, если на театр, когда мы уйдем, амбарный замок повесят. Надо иметь смену, так что пусть подсиживают… Комплексов по этому поводу у меня нет».

«Театр - это совершенно другое пространство, другое видение мира, другое творческое начало… Театр будет всегда».

О попытках уйти из «Современника»

«Первый раз написала заявление об отставке в середине 70-х. Наверное, переживали мы тогда не лучший период. Тогда очень любимая, уважаемая мною актриса сказала: «Вот до чего ты довела «Современник». Имени ее не назову никогда. Ни отзывы критиков, ни мнения комиссий не могли на меня так повлиять, как ее слова. Совет «Современника» в полном составе, кроме той самой актрисы, утром заявился ко мне домой. Умоляли, уговаривали работать дальше. Второй раз на желание уйти повлияли внешние обстоятельства, хотя точного повода не помню. Тогда я очень устала от каких-то сопротивлений и борьбы с недоброжелателями в лице своих же коллег».

Галина Волчек дважды хотела покинуть театрФото: фотохроника ТАСС.

Об отношении к предательству

«Не могу простить предательства. Никому. И мужу не смогла. И артистам. Однажды руководство театра вынуждено было отменить спектакль: артист взял бюллетень, а замены на эту роль не было. Зрители, сдавая билеты, очень возмущались. Потом мы узнали, что в этот же вечер актер на соседней улице играл в антрепризе. Наутро его в труппе театра уже не было».

О пессимизме и оптимизме

«Я, слава богу, не депрессивный человек по натуре. Не скажу, что я такой солнечный и розовый оптимист, но если брать два этих понятия — «пессимист» и «оптимист», то я скорее оптимист. Я верю в то, что Господь всё сделает так, как надо. Конечно, бывают моменты, когда я расстраиваюсь. Но в последние годы заплакать для меня - дело очень тяжелое».

О сигаретах

«Это единственное, что меня расслабляет, я ведь человек непьющий. Я физически плохо переношу алкоголь — у меня от него голова начинает болеть».

Галина Волчек курила до самой смерти. Снимок сделан в 1980 годуФото: фотохроника ТАСС.

О любви к модной одежде

«Мой образ жизни, постоянная экстрема, в которой я пребываю, иногда требует разгрузки. Чтобы переключиться, придумываю фасоны одежды в голове. Смоделирую пару ярких нарядов - и мозг переключается».

О Евгении Евстигнееве

«Няня моя вообще в ужасе была, потому что выросла я в другой среде. И она говорила: «Я думала, Галька наша выйдет за кого-нибудь самостоятельного, а она вышла за лысого! Как ему не стыдно лысому ходить? Хоть бы какую-нибудь шапчонку надел».

О сыне Денисе Евстигнееве

«Сын для меня - тема особая. Так сложились наши отношения, что он мой главный советчик, самый строгий зритель и судья. Не могу выпустить спектакль, пока его не посмотрит Денис».

Галина Волчек с сыном Денисом ЕвстигнеевымФото: EAST NEWS

Об Олеге Ефремове

«Вдруг раздается звонок. Спишь?» – говорит Олег. Мы к тому времени уже называли друг друга по именам, отношения были простые, дружеские. «Да, сплю уже, - говорю. - Хочу перед завтрашним прогоном выспаться». «Ну и зря ты спать легла, - говорит. - Ты думаешь, ты хорошо сыграла? Ты плохо сыграла. Отвратительно!» Конечно, оставшуюся часть ночи, до рассвета, я не могла найти себе места. На репетиции вся тряслась. А потом Олег подходит ко мне, целует, обнимает. «Хорошо сыграла, вот умница!» – говорит. «Зачем ты так ночью меня ругал?» - говорю, чуть не плача. А он знаете что ответил? Что если бы он меня похвалил, я бы успокоилась и играла плохо, бездарно. Вот такой он был».

О любви

«Самый большой дар, который мне дал Господь, - это любить людей. Я их люблю, они мне интересны. Я могу зацепиться за какую-нибудь старушку и с ней простоять полчаса на улице, в самом неожиданном месте».

«Я верю только во взаимную любовь. Никакие компромиссы в этом вопросе для меня невозможны. Поэтому и живу одна. Никто не сказал, что это хорошо. Просто это факт моей биографии».

О счастье

«Я считаю себя счастливым человеком. Я всю жизнь занимаюсь своим любимым делом, родилась в этом доме, который называется «Современник», и прожила в нем всю жизнь».

По материалам mk.ru, aif.ru, ok-magazine.ru, portal-kultura.ru, lv.sputniknews.ru, программы «Наедине со всеми» (Первый канал), maratakm.ru, womanhit.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752004" frameborder="0"></iframe> Умерла Галина Волчек.Ушла из жизни художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Ей было 86 лет...

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