2019-12-30T13:09:17+03:00
Звезды

"Алиса берет в рот палец бабушкиной ноги": мама Тимати оправдалась за скандальное видео с внучкой

Который день вокруг, казалось бы, безобидного ролика кипят нешуточные страсти
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мама Тимати Симона Юнусова с внучкой Алисой Фото: www.instagram.com/simona280/Мама Тимати Симона Юнусова с внучкой Алисой Фото: www.instagram.com/simona280/
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Небывалый доселе скандал разгорелся вокруг дочери Тимати, спровоцированный его мамой Симоной Юнусовой. Любящая бабушка разместила в блоге видео, на котором ее единственная внучка учит стихи, а потом совершенно неожиданно для всех обсасывает бабушкины пальцы на ноге. Подписчики, не скрывая своего возмущения, брезгливости и негодования, набросились на женщину. Шквал критики оказался настолько мощным, что Симоне пришлось удалить ролик и выступить с заявлением. Впрочем, ее слова вызвали новую волну негатива.

"Для кого-то я злая, жесткая, старая, шокирующая, чересчур откровенная, до сих пор пытающаяся танцевать, иметь свое мнение, отличающееся от других... Спорить не буду. Я такая, какая есть", - обратилась Симона Юнусова к подписчикам.

Она отметила, что не намерена "вылизывать свой Инстаграм на потребу публике". "Я горжусь своей национальностью и возрастом, жизнью, которую прожила, накопленным опытом", - сказала, как отрезала мама Тимати.

Женщина заверила интернет-обывателей, что предпочитает "жить в чистоте, а не в мусорной яме". "Меня правда не трогает ни критика, ни пение дифирамбов. Только я знаю о себе всю правду, а остальное - домыслы", - подчеркнула Юнусова.

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Алиса берет в рот палец бабушкиной ноги
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А потом заявила: "Если брезгливый ребенок, такой, как Алиса, берет в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви. Все остальное - домыслы...".

Откровения Симоны произвели эффект разорвавшейся бомбы. Ей, кажется, припомнили все грехи. Юнусова отбивалась, как могла.

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"Разъясните ребенку, что так делать нельзя. Вы учите с ней стихи, читаете книги, водите на балет, а про то, что нужно хотя бы элементарно соблюдать гигиену и не брать в рот все подряд, не объяснили", - посоветовала одна из подписчиц. Другая была более категорична: "Дать облизать ребенку свой грязный палец ноги, и еще считать это нормальным. Извините, конечно, но Вам к психологу пора".

Но у мамы Тимати на это есть ответ: "Пока у тебя в доме нет животных, вполне объяснимо отвращение от вида поцелуев в мохнатую морду, но, как только ты становишься хозяином и другом, то даже вопросов по этому поводу не возникает...".

А на упрек в адрес того, что Симона моет сына Тимати в раковине для посуды, Юнусова парировала: "Да, я всегда младенцев подмывала в обычной раковине. Тем, кто падает от этого в обморок, рекомендую страницы с золотыми ваннами и лепестками роз...".

К слову, это не первый раз, когда мама Тимати провоцирует скандальную ситуацию. Летом женщина разместила в блоге ролик, в котором ее пятилетняя внучка Алиса плавает в бассейне в одних плавках. Это не понравилось некоторым подписчикам, они пожаловались в службу поддержки и аккаунт Симоны заблокировали. "Я приношу свои глубочайшие извинения пуританам от Инстаграма, что оскорбила их чувства! Они жаловались на видео, где папа занимается в бассейне с Алисой не просто так! Пятилетняя девочка была с баллоном, утяжелителями, в маске, в плавках, но без бюстгальтера! Инстаграм публикацию удалил", - написала в блоге женщина.

60-летняя мама Тимати в дерзком мини зажгла в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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