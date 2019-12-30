Нино Бурджанадзе: Саакашвили гуляет в киевских ресторанах с красотками и продолжает влиять на российско-грузинские отношения

Отвечая на вопросы ведущих программы «Доживем до понедельника» Максима Шевченко и Тины Канделаки, один из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе отметила тенденции, проявившиеся в уходящем году.

- В середине года в прямом эфире Рустави-2 прозвучали оскорбления в адрес президента России, в Грузии начались волнения, рейсы из Москвы в Тбилиси отменили…

- 2019-й ни к чему хорошему в российско-грузинских отношениях не привел. В том, что произошло, очень серьезная вина нашего, грузинского руководства. Приглашенный из России парламентарий Гаврилов не специально сел в кресло спикера грузинского парламента – его туда посадили (это стало одним из поводов для акций протеста в Тбилиси – ред.). Первая реакция со стороны молодежи была очень эмоциональная. Такое можно было предугадать – со стороны власти. Нужно было по-другому действовать.

- По-другому – не оскорблять народного депутата, а потом руководителя соседней страны?

- Любое оскорбление любого человека для меня совершенно недопустимо. Тем более, когда это звучит в прямом эфире телевидения. Это не украшает ни телеканал, ни журналиста. Для грузинского народа это неприемлемо. Такое не повторится.

- Не считаете это провокацией?

- Это однозначно была провокация. Вижу за этим руку бывшего президента Грузии Саакашвили. Которого видят в киевских ресторанах с красивыми девушками и который чувствует там себя вольготно, продолжая влиять на ситуацию в нашей республике

- Почему такое происходит – и ведь это отражается на отношениях с Россией?

- Это заслуга экс-премьера страны, господина Иванишвили. Он в 2012-м начал преступную коагитацию с Саакашвили. Вместо того, чтобы бороться с бежавшим из страны экс-президентом, он начал бороться со мной. Заявляя, что Бурджанадзе - прорусский политик. И что со мной нельзя сотрудничать. Я предупреждала – это ему будет дорого стоить. Так и произошло.

- Почему Саакашвили до сих пор не экстрадирован в Грузию из Украины, хотя Тбилиси вроде бы это давно требовал?

- Есть четкий ответ. Нельзя возбуждать уголовное дело против президента, пусть даже бывшего, из-за каких-то несчастных костюмов и пальто. Если дело вызывает серьезные вопросительные знаки, ни о какой экстрадиции речь идти не может. Это с самого начала было фарсом. Но на самом деле грузинский народ был обманут. От Иванишвили ждали прорыва в российско-грузинских отношениях и восстановления справедливости.

- К олигарху Иванишвили, который свой капитал вроде бы не весь переместил из России в Грузии и на Запад, в республике отношение всегда было двоякое…

- Потепления в отношениях с Россией не произошло, потому что для него главное – это его деньги, а не риски для этих денег. Возможно, он посчитал, что если будет вести «прорывную» политику по отношению к России, то его деньгам на Западе могут угрожать санкции. Потому он предпочел сохранить статус-кво в российско-грузинских отношениях. Хотя в 2019-м это не получилось.

- Не получилось «оставить все как есть»?

- Статус-кво – неприемлемо для Грузии. Когда политик говорит о сохранении стратегического спокойствия по отношению к самым острым вопросам – этот человек не может служить грузинским интересам. А интересы ее не в том, чтобы были столкновения на так называемой границе с Южной Осетией и Абхазией, а в том, чтобы серьезно заниматься этой проблемой.

- Вы готовы возглавить процесс?

- Политики скромностью не отличаются, но я никому ничего не предлагала. Я только предлагаю грузинскому народу, чтобы он отдал за меня свои голоса в 2020-м , чтобы мы вошли в парламент с такой силой, чтобы могли влиять на внешнюю и внутреннюю политику страны. У нас всегда было до 15% голосов, хотя их и крали. Главное – что грузинская политика в 2020-м без коалиционной власти не обойдется.

Канделаки и Шевченко в эфире Комсомолки .Тина Канделаки и Максим Шевченко подводят звёздные итоги года в прямом эфире Радио Комсомольская Правда . Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте kp.ru и официальном ютуб-канале Радио Комсомольская правда : https://www.youtube.com/user/kptele

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