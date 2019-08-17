У грузинских властей, как и у украинских, во всем виновата Россия

Отсутствие критического мышления и способности чувствовать собственную ответственность играют плохую роль с нашими соседями Украиной и Грузией. Как в Киеве в последние пять с хвостиком лет, так и в Тбилиси во всем плохом из происходящего практически всегда винят Москву. Если что вдруг случится хорошее, что бывает крайне редко, то это заслуга, конечно, их самих, в крайнем случае, старших друзей и покровителей с Запада. Но если вдруг у самих «корова сдохла», то это, конечно «Путин отравил». На крайняк, диверсия ГРУ или давно не существующего КГБ.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава заявила, что введенные со стороны РФ ограничения на авиасообщения и туризм являются главными факторами нестабильности грузинской экономики.

- Среди главных вызовов, которые стоят перед Грузией и которые названы рейтинговым агентством Fitch, сокращение туристического потока и российское авиаэмбарго, - заявила она, комментируя сообщение агентства Fitch, ухудшившего прогноз роста ВВП Грузии в нынешнем году, и пообещала. - Эти вызовы остаются факторами нестабильности. Но мы сделаем все, чтобы их нейтрализовать.

Нейтрализовать, значит, российскую угрозу собираются во что бы то ни стало. А ведь это еще торговых санкций никаких не вводили. Да, количество экспортируемого в Россию грузинского вина упало на 27%, но это в результате процесса естественных опасений потребителей. Вдруг да горячий телепродюсер успел реализовать свою угрозу помочиться в вино для России, превратив любые «Киндзмараули» и «Цинандали» в одну общую марку, название которой стало суперпопулярно в соцсетях и, хоть и рифмуется с вышеупомянутыми, все же совершенно не годится, чтобы его называть в СМИ. И сократится еще больше и впредь. Грузию ждут гораздо более печальные цифры финансовых потерь за август, сентябрь и т.д.

Но виновата не беснующаяся толпа собственных сограждан, не провокаторы-заводилы, а Россия, которая вносит нестабильность.

На днях в курортном городке Кобулети в Аджарии даже митинг прошел. Владельцы мини-отелей и небольших частных гостиниц вышли к местной мэрии с требованием к властям погасить им материальный ущерб, понесенный из-за отсутствия российских туристов. Им с августа предстоит выплачивать кредиты, а денег нет, потому что русские не привезли. Сами не приехали, так еще и денег не прислали. Коварные.

В городке Кобулети в Аджарии владельцы мини-отелей и небольших частных гостиниц потребовали от властей погасить им материальный ущерб Фото: https://www.facebook.com/economygovge/

При этом, даже те извинения за произошедшее, которые прозвучали, были даны сквозь зубы и в примерно такой формулировке: «Малчык, канэчна, погорячился, и за его нэделикатность мы извиняемся, но по сути он ведь все верно сказал».

Прямо как в старом анекдоте: «Гиви, ты помидоры любишь? – Кюшать да, а так – не очень». Только в современной интерпретации: русских туристов мы любим, а просто русских – нет.

С таким подходом, господа, вам еще долго придется напрягаться для ликвидации нестабильности в своей экономики. Конечно, если продолжите дуэтом с Киевом обвинять во всех своих неурядицах Москву, а не начнете хотя бы иногда смотреться в зеркало и с не с теми интонациям, которыми славен был Людвиг Аристархович, а совсем с другими спрашивать себя: «А кто же это у нас тут такое сделал?»

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