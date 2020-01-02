2020-01-02T22:29:16+03:00
В мире

Афера века: Экс-глава Nissan сбежал от суда в Ливан в футляре от контрабаса

Карлос Гон, которого подозревают в финансовых махинациях, готовил побег несколько недель
Мария БЕРК
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Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос ГонБывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос ГонФото: REUTERS
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Побег бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона обязательно войдет в историю, и он ляжет в основу остросюжетного боевика. 31 декабря СМИ сообщили, что Гон бежал из Японии в Ливан. И не просто бежал - его вынесли в футляре от контрабаса. Как бывшему топ-менеджеру удалось добраться до Ближнего Востока, сейчас расследует полиция.

ПРЕДЫСТОРИЯ

История Карлоса Гона началась в ноябре 2018 года. Главу Nissan обвинили в сокрытии доходов на сумму почти 80 млн долларов. Также Гона подозревали в том, что он списал почти 21 млн долларов личных убытков на автоконцерн. Финансовые махинации ему помогал проводить его помощник и «правая рука» Грегори Келли.

Резиденция Карлоса Гона в Токио Фото: REUTERS

Резиденция Карлоса Гона в ТокиоФото: REUTERS

Фактически сразу Гона и Келли арестовали. Свою вину топ-менеджер не признает до сих пор. Весной 2019 года адвокаты бывшего главы Nissan внесли залог в размере 15 млн долларов, после чего Гона выпустили под подписку о невыезде. Он не имел права покидать Японию до суда, который был назначен на весну 2020 года.

Но накануне Нового года появились сообщения, что Карлос Гон бежал из страны. Версий побега было несколько. Согласно основной, на Рождество в доме топ-менеджера прошел праздничный музыкальный концерт. Под видом музыкантов туда прибыли сотрудники частной охранной фирмы. Они и вынесли Карлоса Гона в футляре от контрабаса и доставили в аэропорт, откуда он вылетел на частном самолете в Ливан с пересадкой в Стамбуле. План побега разрабатывался в течение нескольких месяцев.

После побега в доме экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi прошли обыски Фото: REUTERS

После побега в доме экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi прошли обыскиФото: REUTERS

ВЛАДЕЛЕЦ ЧЕТЫРЕХ ПАСПОРТОВ

Между тем, возникает вопрос, каким образом Гону удалось пересечь границу и паспортный контроль. У бывшего главы Nissan три паспорта - Ливана, Франции и Бразилии. Все они находились у его адвокатов. Поэтому не исключено, что Гон мог воспользоваться поддельными документами, выданными на чужое имя, и таким образом без проблем миновал паспортный контроль. Также не исключено, что Гон вылетел из Токио по второму французскому паспорту, который суд разрешил топ-менеджеру оставить у себя. Правда, ливанская прокуратура заявила, что Гон законным образом пересек границу Японии и официально прибыл в Бейрут.

2 января полиция Токио провела обыск в доме Гона. Практически сразу в организации побега топ-менеджера заподозрили его родственников - жену, двоих сводных братьев и знакомых в Турции. Но экс-глава автоконцерна это опроверг.

- Утверждения СМИ о том, что моя жена Кэрол и другие члены моей семьи сыграли роль в моем отъезде из Японии, лживы и не соответствуют действительности. Свой отъезд организовал я сам. Моя семья не играла никакой роли, - заявил Гон, уже находясь в Ливане.

К слову, пока Гон в Бейруте, он в безопасности. Между Японией и Ливаном отсутствует соглашение об экстрадиции.

После побега Карлос Гон записал видеообращение Фото: REUTERS

После побега Карлос Гон записал видеообращениеФото: REUTERS

Власти Турции уже начали расследование по факту прилета Карлоса Гона в Стамбул. Задержаны семь человек, из них четверо - пилоты, двое - сотрудники аэропорта и глава частной грузовой компании. Их обвинили в том, что они помогли Гону бежать.

Представитель турецких властей также рассказал, что бывшего главу Nissan при пересадке в аэропорту Ататюрка транспортировали в ящике. Поэтому полиция авиаузла не знала, что Гон находится на борту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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