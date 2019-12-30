«Залысины и отеки»: переставшую следить за собой Бузову затравили в Сети

Поющую ведущую Ольгу Бузову можно поздравить: пока звезда развлекается в Куршевеле, количество ее подписчиков в Инстаграме достигло рекордной отметки в 18 миллионов (больше в русской соцсети разве что у Хабиба Нурмагомедова - 18,3 млн). Но главная победа звезды «Дома-2» в том, что после скандального развода и долгих трех лет одиночества она наконец встретила свою любовь. 33-летняя телеведущая настолько счастлива с блогером Давидом Манукяном, который на семь лет ее младше, что даже отказалась от всех новогодних корпоративов с их повышенными гонорарами. Пара прекрасно проводит время на горнолыжном курорте, сутки напролет выкладывая в соцсети совместные фото и видео.

Ради лайков новый бойфренд певицы снял ее без макияжа и фотошопа

В очередном ролике на странице Бузовой ее бойфренд решил показать подписчикам настоящую Олю - без ее любимых фильтров и фотошопа. Манукян поздравил любимую с 18-миллионным рекордом, пока та разбирала чемодан: в спортивном костюме, без макияжа и с хвостиком на макушке.

- Вот так неожиданно нас стало 18 миллионов! Конечно, я хотела в этот момент быть красивой для вас, но... Спасибо, что вы со мной, мои хорошие, дальше - больше! - написала поющая ведущая.

Большинство пользователей Инстаграма раскритиковали Бузову за отеки на лице и залысины от постоянного наращивания волос

Некоторых подписчиков такая искренность или «трушность», как теперь это называют в соцсетях, восхитила. Но большинство пользователей Инстаграма раскритиковали Бузову за отеки на лице и залысины от постоянного наращивания волос. Подписчики уверены, что с новым бойфрендом Бузова расслабилась и перестала следить за собой. А кроме того, нарушила свое главное обещание - не выставлять отношения напоказ. Да и в искренности чувств двух популярных блогеров (у Манукяна в Инстаграме 9 млн подписчиков) многие усомнились...

- Что с лицом, Оля? Затянувшееся застолье или уколы красоты подвели? - интересуются подписчики.

- Ничему тебя жизнь не учит! Снова все напоказ, сколько можно? - поучают другие.

- Ты не видишь, он же фальшивка?! Раскрутится за твой счёт и сбежит, снова будешь три года плакать, - предостерегают третьи.

В искренности чувств двух популярных блогеров многие усомнились

Между тем, в этих опасениях может быть доля правды. По крайней мере, число подписчиков Давы за несколько месяцев с момента появления в клипе Бузовой «Лайкер» выросло на несколько миллионов человек, значительно увеличив стоимость его рекламных постов. При этом в родной Новосибирской области друга Бузовой разыскивают судебные приставы за долг более 1 млн рублей - это последствия неудачного строительного бизнеса Манукяна. Как «невыездной» блогер оказался в Куршевеле на Новый год - для людей в погонах загадка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

КСТАТИ

"Теперь он твоя любимка и роднулечка": Бузова улетела с женихом в Куршевель

Ольга Бузова, похоже, в уходящем году была хорошей девочкой. Ведь самый главный подарок она получила - обрела свое женское счастье подле блондина Давида Манукяна. Буквально накануне звездная пара рассекретила свои отношения, а сегодня влюбленные отправились в Куршевель, чтобы отметить там Новый год. (подробности)