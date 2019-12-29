"Теперь он твоя любимка и роднулечка": Бузова улетела с женихом в Куршевель

Ольга Бузова, похоже, в уходящем году была хорошей девочкой. Ведь самый главный подарок она получила - обрела свое женское счастье подле блондина Давида Манукяна. Буквально накануне звездная пара рассекретила свои отношения, а сегодня влюбленные отправились в Куршевель, чтобы отметить там Новый год.

Ольга Бузова ради нового возлюбленного отказалась от корпоративов и вечеринок. Певица рассудила - всех денег не заработать. "Хочу сказать, что этот год был для меня сложным, но продуктивным... Я долго думала, остаться ли работать в новогоднюю ночь и праздники или отдохнуть. И, знаете, мои хорошие, я реально поняла, что мне нужно отдохнуть. Я хочу просто насладиться своей жизнью и успевать жить. Люблю", - объявила в блоге вокалистка.

А уже через несколько часов вместе с женихом Давидом Манукянам прилетела во Францию. Да не куда-нибудь, а туда, где год назад поссорилась с сестрой Анной. " Я же говорила, что обязательно вернусь в это сказочное место, и не раз. Счастье вновь быть здесь", - подписала певица фотографию, на которой позирует на фоне заснеженных Альп.

В свою очередь, Давид разместил в сторис видео с Олей. Молодые люди облачились в махровые халаты, вышли на балкон и стали петь.

olgabuzova_news Оля и Давид прилетели во Францию

Фолловеры пришли в восторг. Наконец-то Оля перестала прятать свои чувства и получила то, что так давно желала. "Оля, ты это заслужила", "Во как! Квартиру купила и жених сразу объявился", "Оля, будь счастлива", "О, это опять Куршевель", "Ребята, рада за вас. Пусть ваш пазл никто не разрушит", "Такие красивые", "Теперь он твоя любимка и роднулечка", - пишут обыватели.

Подписчики знают, что Куршевель для Бузовой является знаковым местом. Ведь именно тут год назад она отдыхала со своей младшей сестрой Аней. Тогда девушки прилетели на горнолыжный курорт из жарких Мальдив для того, чтобы встретиться с подругами и отметить 33-й день рождения Оли. Весь отпуск сестры делились совместными видео, в которых называли друг друга "любимками" и роднулечками". Однако конец отпуска омрачила ссора.

По крайней мере, к такому выводу пришли подписчики, узнав, что в отличие от звездной родственницы, вернувшейся в Москву бизнес-классом, Аня Бузова вынуждена была довольствоваться экономом. На ссору сестер указывал и еще один нюанс. Аня отписалась от Ольги в соцсетях. Девушки перестали общаться, а публика гадала - что за альпийская черная кошка пробежала между родными сестрами. Потом телезвезда демонстративно пропускала все важные события в жизни сестры, а та в ответ прекратила публиковать совместные фото и слова поддержки в адрес Ольги.