2020-01-04T17:07:09+03:00
Звезды

Волочкова в красном бикини сделала шпагат в объятиях возлюбленного

Балерина излучает счастье на отдыхе в Таиланде
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова почти неделю нежится под ласковым тайским солнцем.Анастасия Волочкова почти неделю нежится под ласковым тайским солнцем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анастасия Волочкова почти неделю нежится под ласковым тайским солнцем. В распоряжении балерины - элитная вилла, белоснежная яхта и теплое море. И, конечно же, рядом с ней - ее любимый, которого артистка по-прежнему не показывает поклонникам. Знаменитость как никто другой знает - счастье любит тишину. Естественно, прима демонстрирует публике и свой фирменный шпагат, причем делает это в совершенно неожиданных местах.

Анастасия Волочкова - мастер импровизаций. Танцовщица наслаждается отдыхом на острове Пхукет в компании возлюбленного. Он рядом с балериной больше года. И общественность по сей день гадает, кто же этот таинственный красавец, поселившийся в ее роскошном особняке на Новой Риге.

До недавнего времени балерина показывала избранника по частям. Однако на курорте он впервые попал в кадр целиком.

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Мои ножки в его объятиях вы точно не перепутаете...
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Анастасия устроила фотосессию со своим мужчиной в бассейне. Звезда запечатлена в объятиях любимого. "Моего любимого вы по прежнему можете вычислять по носкам, часам, ремням... Но мои ножки в его объятиях вы точно не перепутаете...", - подписала артистка эффектный снимок.

После чего решила сфотографироваться уже в гордом одиночестве. Волочкова продемонстрировала воздушный шпагат. Глядя на танцовщицу, кажется, будто она взлетела. А ноги она раскинула, словно крылья.

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Всегда на высоте!
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"Всегда на высоте! И в шпагате, являющемся элементом моей профессии. А вы так можете?", - спросила танцовщица своих поклонников. В ответ фолловеры в один голос поведали, что "так не может никто" и "с этого ракурса мы еще не видели".

ИСТОЧНИК KP.RU

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