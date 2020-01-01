"В миллиметре от позора": Волочкова надела микро-купальник не по размеру

Анастасия Волочкова продолжает делиться деталями своего тайского вояжа. Балерина встретила Новый год на острове Пхукет в кругу близких друзей. Звезда сцены поселилась в элитном квартале на роскошной вилле, а в первый день 2020 года отправилась на прогулку на белоснежной яхте. И, конечно же, сделала там первый новогодний шпагат.

Анастасия Волочкова не дает скучать своим подписчикам. Сначала знаменитость поздравила всех с Новым годом, нарядившись в шикарный костюм Снегурочки, украшенный сверкающими камнями. Вместо шапочки, отороченной мехом, танцовщица примерила кокошник, расшитый жемчугом. "Новый год у нас в Таиланде наступил раньше на четыре часа, чем в Москве. Но я успела записать это видео ранее. Поздравляю!", - обратилась к публике Анастасия.

volochkova_art Новый год у нас в Таиланде наступил раньше на четыре часа, чем в Москвe

А через несколько часов, пока все спят после застолья, сделала селфи на красивейшей вилле с тремя спальнями. По словам Волочковой, согласно традиции, ей предоставили право первого гостя. А чтобы принести удачу в дом, она стала первой кошечкой, переступившей порог этого нового комплекса. "Дорогие, эти виллы в аренду не сдаются Их можно только купить. Цена примерно 350-380 тысяч долларов. С гаражом и всеми радостями", - уточнила знаменитость.

volochkova_art Новый год начинается прекрасно!

И, окрыленная, отправилась на пляж. Там приму уже ждала белоснежная яхта. Одному Богу известно, сколько стоит такая красота. Артистка сначала сделала поперечный шпагат на корме. Правда, чуть не скатилась на пол, так как яхта неожиданно начала движение. После чего Настя пообещала перебраться в нос судна. И там уже раскинулась в стоячем шпагате, представ во всей красе в микро-купальнике цвета фуксии.

"Высоко. Первый шпагат Нового года. Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом, можете ли вы так же?", - обратилась она к обывателям.

volochkova_art Первый шпагат нового года

Поклонники Анастасии Волочковой, конечно, привыкли к подобным сюрпризам и были рады яркой новогодней программе от своей любимицы. Вот только многим бросился в глаза не столько идеальный шпагат балерины, сколько ее наряд. Максимально маленькие трусики едва не явили миру самое сокровенное.

"О Боже мой, еще чуток, и они съехали бы в сторону", "Шок", "Это бикини - всем бикини бикини", "Настя выбрала купальный костюм не по размеру", "Похоже, она привезла в Таиланд целый чемодан микро-трусов", "Ждем продолжения шоу", "В миллиметре от позора", "Если бы все женщины Земли стали на такой шпагат, мужчины убежали бы на Луну. Пожалейте", - делятся фолловеры.

К слову, подписчики не теряют надежды увидеть загадочного бойфренда Насти. Они не сомневаются, что мужчина стал "заправским фотографом", так как считают, что только настоящий профессионал способен сделать такие живые и по-настоящему интересные снимки с красавицей.

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