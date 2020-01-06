Владимир Соловьев: Кого после убийства Сулеймани США "назначат новым врагом" и тоже захотят уничтожить?

- Владимир, у вас всегда четкие и, в то же время, осторожные комментарии... Вот сейчас ситуация в мире, после гибели генерала Сулеймани, очень быстро обостряется. Как дальше будет все складываться? Потому что - очень уж тревожно...

- Да у меня-то главный вопрос в другом.

- Да?

- То есть - ясно, куда все идёт.

Вот когда Дональд Трамп говорит о том, что они вложили триллионы - он имеет ввиду и - разного уровня мощности - ядерное оружие?

Я несколько лет назад опасался, что для Америки есть искушение - показать свою "решимость и честность" в применении ограниченной мощности ядерного вооружения. И вот это, пожалуй, самое страшное, что может быть.

Владимир Соловьев: Кого после убийства Сулеймани США «назначат врагом» и тоже захотят уничтожить? 00:00 00:00

- Будем все же оптимистами. И... Вернёмся к Ирану.

- Иран в тяжелейшем положении, потому что - не отомстить они не могут.

С другой стороны - как отомстить? Ведь просто сказать - ну, вот, смотрите - мы сейчас устроим, с учётом того, как себя ведет Трамп... Ну, может, достаточно может быть и просто слов.

А они от этой идеи отказались, и говорят - что если нанесут удар возмездия, то по военным объектам. Трамп, в свою очередь, говорит о 52-х базах. Эта часть понятна.

Интересно то, что если иранцы не ответят - то как они своему народу объяснят? То есть, тогда нынешняя власть будет очень близка к тяжелейшему политическому кризису. Учитывая то, что санкции на них очень сильно повлияли, и там и так у них ситуация была неспокойная... У иранского руководства не так много вариантов.

С другой стороны, интересно то, что происходит в Ираке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

- Что вы конкретно имеете ввиду?

- 17 лет назад началась операция, суть которой была, как я понимаю - в "свержении кровавого режима Саддама Хусейна", как нам всем объясняли. И - лишение его возможности использовать страшное оружие массового поражения, которое, как нам кричал Колин Пауэлл, у него точно есть. И та знаменитая пробирка в Совбезе ООН...

Убийство генерала Сулеймани Иран и Ирак восприняли, как вызов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Да уж!

- ... должна была всех убедить в том, насколько опасен Саддам Хусейн, что даже такого количества достаточно, чтобы нанести колоссальный вред.

Ну, вот - 17 лет спустя что мы имеем?

По разным данным, около миллиона иракцев погибли. А вместо процветающего государства, которое наверняка американцы собирались построить в "результате демократии", мы видим разные формы хаоса, Столкновения разнообразных военизированных формирований.

Уж не говоря о том, что на этой территории столько лет шло становление и росли и - частью, кажется, окончательно сформировались - группировки (запрещённой в России организации. - А.Г.) - террористического исламистского государства ИГИЛ.

Ну, а демократия-то где?

- Да?

- Американцы говорят - пожалуйста, вот! У вас правительство, у вас власть - демократически избранные.

Вот эта демократическая власть Ирака говорит американцам: забирайте ваши военные базы. Что на это отвечают американцы? Они говорят: ничего подобного, вы нам ещё заплатите миллиарды, и, плюс ещё, мы введём против вас такие санкции, что иранские санкции покажутся сказкой.

А что происходит с борьбой с недобитыми исламистами? Ведь Сулеймани и его люди уничтожили больше исламистов, чем все вместе взятые силы американцами ведомой коалиции. Американцы это сами признают.

Теперь выясняется, что американская коалиция приостанавливает свою деятельность против недобитого ИГИЛа. Понятно - для того, чтобы защитить свои инфраструктурные объекты.

Я уж не говорю о колоссальном уровне лицемерия, Потому что ведь - когда было надо, шиитскую милицию вовсю использовали американцы на территории Ирака для борьбы с ИГИЛ. А сейчас они её радостно ещё и с воздуха бомбят.

- Так что, раскол - гигантский.

- Да... Но, самое страшное, что произошло, и вот это гораздо важнее - то, что, в принципе, уничтожено международное право.

- Так вот все с этим плохо?

- А почему они ликвидировали Сулеймани? Какой суд пришёл к выводу, что его должны убить?

Сулеймани, как сейчас утверждает "Нью-Йорк таймс", был чуть ли не по дипломатическому паспорту в Ираке. Официальный визит, он официально прилетел, он не скрывался.

И ликвидировали его на основании чего? Кто решил, что он - террорист? Он был объявлен кем-то террористом?

Он - не Аль-Багдади. Он - никто из тех ужасных, никто! То есть - да, ясно, что он - враг Америки. Ясно, что - враг Израиля, наверняка. Ясно, что он точно так же - враг ИГИЛ. Ясно, что он - официальное лицо государства, которое является членом ООН.

Берут и убивают официальное лицо. На основании чего?

На траурные мероприятия в Тегеране пришло огромное количество народа.Фото: REUTERS

- И какие же выводы тут могут быть?

- То есть, получается - если одна сторона говорит, что вот этого человека считаю врагом, он нам угрожает - то имеет право его ликвидировать?

Ну, давайте эту логику распространим, например, на нацистко-бендеровский режим рядом с нами. И что будет? Ну, только на секундочку, посмотрите - какие призывы шли от разнообразных официальных людей Украины? И - "разрушить Кремль", и "захватить Кубань"...

- И - "бросить атомную бомбу на Россию".

- И - "бросить атомную бомбу на Россию"... То есть, исходя из этого, что - мы должны действовать, как американцы? Мы должны сказать, что - все, международного права больше нет?

- Нет, конечно, не должны, и не будем. К тому же, - позиция России...

- А позиция России - четкая и ясная. Мы, в отличие от многих стран, руководствуемся принципами, а не ежесекундными, ежеминутно меняющимися интересами. Мы считаем, что надо соблюдать международное право.

Нам не нужна война. Но, вместе с тем, у нас есть четкое понимание - надо бороться с исламским терроризмом.

Позицию России очень чётко высказал в своём звонке в Вашингтон Сергей Лавров. Позицию высказало - абсолютно чётко - наше министерство обороны. То есть - это не методы ведения международной политики.

Да... Мы понимаем - что это совершенно не приемлемо. Но вопрос теперь стоит в другом. Может, нам надо к себе присмотреться? Америка действует жестко на основании только одного - своих национальных интересов. Что сделала Америка? Она "пробила" свое внутреннее право и свой закон на всю территорию мира. А мы? Мы не можем...Нам нельзя. У нас - приоритет международного права.

Как-то много вопросов возникает... И - как-то нам надо внимательно ко всему присмотреться. Иначе надо считать вероятность развития событий, что ли...

А теперь я вам скажу самое страшное и самое тяжелое, на что пока нигде и никто, по-моему, даже не обратил внимание.

- Может, не надо?

- Нет - слушайте! Заметьте - это (речь об убийстве Сулеймани.- А.Г.) было сделано по отношению к официальному лицу Ирана, правда?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753290" frameborder="0"></iframe> Десятки тысяч человек пришли проститься с Сулеймани.

- Да.

- На основании того, что Иран - это "враг Америки". А кто ещё "враг Америки" - в законе, принятом американским конгрессом?

- Россия?

- Да.

Протестные акции, осуждающие американские авиаудары на Ираку, прошли по всему миру.Фото: REUTERS

- И КНДР?

- Ведь в том самом законе - о противодействии врагам Америки - Россия и Северная Корея, - совершенно верно.

А дальше - посмотрите - как раз за разом поднимают разные сумасшедшие люди тему - в Америке - о том, что - а давайте признаем Россию страной - спонсором терроризма! А если это в Америке, в конечном итоге, случится? Учитывая уровень нагнетания внутрипартийной борьбы? Что будет дальше?

- Да. Вопросов много...

- И тогда, что - ждать ударов и по нашим официальным лицам? В какой-то момент времени?

То есть, по крайней мере, как можно быть уверенным, что кто-нибудь из американцев такую мысль не попытается... "А" - допустить. И - "Б" - реализовать?

Это очень опасная тенденция развития. Очень опасная...

Нет, я понимаю, что мы защищены тем фактом, что у нас есть ядерное оружие. Но - уровень безумия современного мира уже превосходит всевозможные пределы.

- Спасибо, Владимир, за беседу. И - с наступившим Новым годом.

- Вас также. Извините, что напугал...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На похороны генерала Сулеймани пришло три миллиона человек, а Иран готов возобновить разработку ядерной бомбы

После убийства своего всемирно известного военачальника Тегеран прорабатывает ответные меры (подробности)

Иран обещает Трампу трупы американцев на всем Ближнем Востоке: ждать ли большую войну

Убийство генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани подводит мир на порог нового военного конфликта. Ведь ликвидировали его ракетным ударом в аэропорту Багдада по личному приказу Дональда Трампа, грубо поправ международное право.Дерзкие действия Вашингтона уже осудили Багдад, Дамаск, Анкара (подробности)

МНЕНИЕ

Логика Трампа: заплати за пули, которыми тебя убил американский солдат

Дарья АСЛАМОВА

Иногда чувствуешь такую ярость и такое бешенство от вопиющей несправедливости, что понимаешь желание людей взяться за оружие! В 2003 году солидные люди в костюмах и галстуках, потрясая пробирками со стиральным порошком, который почему-то называли "химическим оружием", без санкции ООН превратили в крошево страну под названием Ирак. (Я в это время была там. Ирак уже лет десять находился под санкциями, но все же страна выглядела очень приличной, хотя в больницах умирали без лекарств дети. Я видела это сама. А лекарства Ираку запретили покупать, руководствуясь "гуманитарными соображениями"). (подробности)