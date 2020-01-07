Патриарх Кирилл - про закон о домашнем насилии: Милиционер любовь в семью не вернет!

В Рождество Патриарх Кирилл дал традиционное интервью телеканалу «Россия 1». Приводим самые интересные фрагменты:

О ПОЗИТИВЕ ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ

- Сокрушительное поражение господина Порошенко, который ездил с константинопольским томосом по всей Украине, желая таким образом обеспечить себе поддержку, является свидетельством того, что украинский православный народ не принял государственное вмешательство в дела церкви. Его философия - жизненная, политическая - оказалась битой. Народ не принял ни его, ни его взглядов на урегулирование церковных отношений, и это замечательно.

Ну, а господин Зеленский ведь и стал президентом в первую очередь потому, что людям не нравилась политика Порошенко. Поэтому было бы очень странным, если бы президент продолжал тот курс, который вел его неудачливый предшественник. Действительно, с приходом Зеленского многое меняется в лучшую сторону. Есть, конечно, определенная инерция кое-где. Есть непримиримые отношения православной церкви и целого ряда националистически ориентированных организаций, но в общем я должен сказать, что мало-помалу ситуация на Украине меняется к лучшему. Дай Бог, чтобы это происходило по всем направлениям, как в отношениях церкви и государства, так и в плане положения наших верующих на Украине. Конечно, хотелось бы, чтобы и в сфере российско-украинских отношений наметившаяся положительная динамика становилась все более и более мощной и приводила ко все более и более конкретным положительным последствиям.

«КТО-ТО ПРОГИБАЕТСЯ ИЗ-ЗА ФИНАНСОВ»

- Значительное политическое давление оказывается на целый ряд Поместных церквей. Все это связано с небезызвестными событиями на Украине, с попытками ввести в семью православных церквей раскольнические группировки на Украине. Кто-то это давление отражает, у кого-то хватает сил отстаивать свою автономию, ну, а кое-кто прогибается. Потому что условия, в которых существуют Поместные православные церкви, очень различаются. Некоторые напрямую зависят от власти, например, как церковь Эллады. Священники получают зарплату, они являются чиновниками, с точки зрения источника их финансирования. Естественно, у такой церкви ограничены возможности проявлять свою автономию. В некотором ряде церквей есть другие факторы давления, которые, к сожалению, сегодня задействованы.

ПРО ЗАКОН О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ

- В первую очередь мы должны защищать семью. Всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия. Ведь и в советское время мы проходили через нечто подобное: были домовые комитеты, партийные организации, было активное участие участковых. Но разве все эти хорошо организованные инициативы помогали восстановить любовь в семье? Помогали снимать открытые конфликты, который чаще всего заканчивались разводами и несчастьем? При помощи милиционера, общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами. Поэтому корень проблемы лежит не вовне, а внутри, в той самой сфере, которой занимается церковь. Одна из задач церкви и заключается в том, чтобы укрепить в сердце человека любовь, будь он женатый или неженатый. Особенно важно укрепить любовь в сердцах супругов. И ведь мы обращаемся с очень простым посланием: для того, чтобы любить другого, нужно другому что-то отдавать от себя. Нет любви без жертвы. Ну, «жертва» - громкое слово; нет любви без отдачи. Вот представьте себе, может ли в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу, жить интересами друг друга, произойти физическое насилие? Абсолютно невозможно! Вот где корень проблемы, вот чем сейчас очень взволнована церковь.

«МНОГОДЕТНЫХ ОТСТАВИЛИ»

- Пару лет назад я, выступая в парламенте, сказал о том, что необходимо принять закон о многодетных семьях. Вот удивительно - закон о насилии готовы принимать, а закон о многодетных семьях отставили.

Должен быть прописан статус многодетных семей. Должны быть обозначены параметры поддержки многодетных семей, определенные льготы. Все знают, что мы категорически нуждаемся в увеличении количества нашего народа, в том, чтобы население выросло. Но не растет население, если в семье один ребенок; даже два ребенка выводят лишь на нулевую отметку. Значит, как минимум три ребенка. А для того чтобы подтолкнуть родителей к многочадству, нужно в первую очередь сделать шаги со стороны государства. Нужно принять законы, которые бы поддерживали такие семьи. Нужны льготы, нужно подумать, чем должна заниматься женщина, у которой много детей: должна ли она продолжать работать или ей можно как-то доплачивать за то, что она перестает сама зарабатывать деньги, отдавая здоровье и время ребенку, а значит, совершая очень важное дело с точки зрения государственной пользы.

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