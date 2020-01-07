Лесные пожары в Австралии: дым достиг Чили и Аргентины
Дым от страшных лесных пожаров, уже несколько месяцев полыхающих в Австралии, достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над почти над всеми южными и центральными городами Чили. Облака дыма от австралийских пожаров видны и над Аргентиной.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила чилийская метеорологическая служба MeteoChile, проиллюстрировав твит спутниковым изображением дымовой завесы над регионом.
Фото: Twitter/ MeteoChile
«На изображении можно увидеть дым от пожаров в Австралии. Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины», - говорится в сообщении чилийской метеослужбы.
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Напомним, как писал сайт kp.ru, в охваченной огнем Австралии горят леса, жилые дома и сельскохозяйственные угодья, гибнут люди и животные. остановить лесные пожары местным огнеборцам пока не удается. Даже прошедшие накануне дожди дали только временную передышку.
Дым от пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки .Дым закрыл небо почти над всеми южными и центральными городами Чили
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В Южном полушарии сейчас разгар лета. Температура в отдельных районах Австралии 1 января достигала +47 градусов. Лесные пожары пылают в 7 из 8 штатов страны (учитывая, что единственный неохваченный штат — город-административная единица Канберра, ситуация действительно очень тяжёлая). (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU