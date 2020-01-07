2020-01-07T05:21:48+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Австралии: дым достиг Чили и Аргентины

Метеослужба показала, как выглядят облака дыма со спутника [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Пожары в Австралии уничтожают леса и жилые домаПожары в Австралии уничтожают леса и жилые домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Дым от страшных лесных пожаров, уже несколько месяцев полыхающих в Австралии, достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над почти над всеми южными и центральными городами Чили. Облака дыма от австралийских пожаров видны и над Аргентиной.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила чилийская метеорологическая служба MeteoChile, проиллюстрировав твит спутниковым изображением дымовой завесы над регионом.

Фото: Twitter/ MeteoChile

Фото: Twitter/ MeteoChile

«На изображении можно увидеть дым от пожаров в Австралии. Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины», - говорится в сообщении чилийской метеослужбы.

Агентство NASA показало Австралию из космоса

Агентство NASA показало Австралию из космоса

Напомним, как писал сайт kp.ru, в охваченной огнем Австралии горят леса, жилые дома и сельскохозяйственные угодья, гибнут люди и животные. остановить лесные пожары местным огнеборцам пока не удается. Даже прошедшие накануне дожди дали только временную передышку.

Дым от пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки .Дым закрыл небо почти над всеми южными и центральными городами Чили

ФОТОРЕПОРТАЖ

В австралийских лесных пожарах узрели «лик сатаны»

В Южном полушарии сейчас разгар лета. Температура в отдельных районах Австралии 1 января достигала +47 градусов. Лесные пожары пылают в 7 из 8 штатов страны (учитывая, что единственный неохваченный штат — город-административная единица Канберра, ситуация действительно очень тяжёлая). (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шеф Пентагона: При ударах по Ирану США будут «следовать законам вооруженного конфликта»
Лесные пожары в Австралии: дым достиг Чили и Аргентины
В Анкаре исключили возможность вооруженного столкновения России и Турции в Ливии
Силы ПНС Ливии отбили Сирт у армии Хафтара
Золото и палладий рекордно подорожали
Канделаки объяснила путаницу, возникшую из-за повтора финала МЧМ – 2020 по хоккею на «Матч ТВ»
Пентагон объявил, что не собирается выводить войска США из Ирака
Медведев с супругой прибыли на Рождественское богослужение в храм Христа Спасителя
Путин прибыл на Рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор Петербурга
В WhatsApp появился «новогодний вирус»
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Россия и Китай заблокировали заявления Совбеза ООН по атаке на американское посольство в Багдаде
Яхту Порошенко заметили у Сейшельских островов
В пострадавших от пожаров районах Австралии пошел дождь, но власти предупреждают – это временная передышка
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри» в серии А Чемпионата Италии
Турецкие войска направлены в Ливию не участвовать в боевых действиях, а обучать бойцов
Уволенный Трампом Джон Болтон готов дать показания по импичменту
В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства генерала Сулеймани
Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками
В Нигерии пираты взяли в заложники трех моряков с нефтяного танкера: среди похищенных могут быть россияне
Армия Хафтара вошла в родной город Кадаффи Сирт и взяла под контроль порт
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
В ОАЭ вводят многократные туристические визы сроком на пять лет
В Иране пригрозили США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести войска из региона
Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле
Ставки по ипотеке достигли исторического минимума
Серийный насильник заманил в квартиру 195 мужчин под предлогом зарядить их телефон
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в сочельник и на Рождество
«Вы когда-нибудь видели такое море величества, Трамп?»: Глава МИД Ирана опубликовал фото переполненных людьми улиц на церемонии прощания с Сулеймани